Von Michael Ströbel

Eine Woche ist es her, dass der Taifun Haiyan auf den Philippinen mehr als 4500 Todesopfer forderte. Zehntausende wurden bei der Katastrophe verletzt, Hunderttausende sind inzwischen obdachlos. Um das unvorstellbare Elend wenigstens ein wenig zu lindern, rufen Regierungen, Organisationen und Bürger aus der ganzen Welt Hilfsaktionen ins Leben - so auch die Geografen und Geoinformatiker der Universität Heidelberg, die dazu nicht einmal nach Asien reisen müssen.

Schokolade, Chips, Bier und Computer - das sind die Zutaten, mit denen sich die knapp 40 Geografie-Studenten, Wissenschaftler und Geoinformatiker am Donnerstagabend anschickten, um den Taifun-Opfern auf den Philippinen zu helfen. "Unser Ziel ist es, ein besseres Lagebild für die Einsatzkräfte vor Ort zu erstellen", sagt Master-Student Svend-Jonas Schellhorn, der über den Univerteiler für die spontan organisierte "Mapping-Party" warb.

Per Skype-Schaltung erhielten alle Interessierten eine kurze Einweisung von Andrew Buck. Der US-Amerikaner koordiniert für das "Humanitarian Open StreetMap Team" (HOT) die Hilfsarbeit und steht in direktem Kontakt mit Einsatzkräften vor Ort. Diese teilen ihm auch direkt mit, welche Geoinformationen sie am dringendsten benötigen. Open StreetMap ist ein frei zugängliches Portal für nutzergenerierte Geodaten.

Die Studenten erhielten bei ihren ersten Schritten im "Crisis Mapping" Anleitung und Hilfestellung von Mitarbeitern des Instituts, Tutoren und dem brasilianischen Gastdozenten Joao Porto de Albuquerque, der auf dem Gebiet forscht. Zwei Aufgabenbereiche wurden für die Studenten angelegt: die Digitalisierung der Orts- und Städtenamen sowie die Übertragung von Straßenverläufen und Informationen zur Landnutzung. Ihre Arbeit konzentriert sich dabei auf die am meisten betroffenen Gebiete: Die Provinz Leyte und die Insel Samar.

Und so saßen sie da, bis spät am Abend, zeichneten Straßen ein, markierten Felder, Wälder und Bäche. Über 200 Städte haben die Studenten in ein paar Stunden übertragen, weit mehr als 20.000 Änderungen vorgenommen. "Andrew war sehr beeindruckt", so das Zwischenfazit von Porto.

Freiwillige aus der ganzen Welt arbeiten aktuell wie die Heidelberger an der digitalen Karte. Sie betreiben Grundlagenarbeit, indem sie analoge Karten oder Satellitenbilder digitalisieren. "Es ist sehr wichtig zu wissen, wo sich Gebäude, Straßen und andere infrastrukturelle Elemente befinden. Doch häufig sind diese Informationen entweder überhaupt nicht vorhanden oder nicht frei verfügbar", sagt Porto. Andere Helfer wiederum erstellen Karten vom Ausmaß der Zerstörung, "sodass die Hilfskräfte wissen, wo sie am dringendsten benötigt werden."

Dabei sei es nicht einfach, an die nötigen hochauflösenden Satellitenbilder, zu kommen. "Oft besitzen mehrere Akteure die Rechte an den Bildern und wollen sie dann nicht kostenlos zur Verfügung stellen. Bei so großen Katastrophen ist der Druck aber so hoch, dass sie es dann doch tun", sagt Alexander Zipf, Leiter des Geoinformatik-Lehrstuhls.

Nicht nur Studenten engagieren sich für die Philippinen. "Auch unser Lehrstuhl hat schon einiges gemacht. Zum Beispiel haben wir einen Dienst erstellt, der Flickr-Nachrichten auf einer Karte darstellt", erklärt Joao Porto. "Außerdem haben wir eine Seite erstellt, die so genannte

"elements at risk" anzeigt. Das ist besonders wichtig, damit die Hilfskräfte schnell Bescheid wissen." Elements at risk ist der Ausdruck für gefährdete Objekte beziehungsweise Schutzgüter und umfasst beispielsweise Tankstellen, Krankenhäuser, Schulen und Ähnliches. Mit Pascal Neis, Maxim Rylov, Andreas Reimer, Bernd Resch und Günther Sagl engagieren sich fünf weitere Heidelberger Wissenschaftler für die Philippinen.

Crisis Mapping ist mit frei verfügbaren Programmen möglich. Daher können auch Menschen mithelfen, die keine Geografen oder Fachleute sind. "Sie sollten sich aber über die verschiedenen Objekttypen und deren Bezeichnung informieren", rät Zipf. In Heidelberg arbeiten in der kommenden Woche auch alle GIS-Anfänger in Tutorien an dem Projekt weiter. So kommen rund 200 weitere Helfer zusammen. Den Wissenschaftlern bietet OSM auch eine gute Grundlage zur späteren Analyse des Crisis Mapping, da alle einzelnen Schritte auch nachträglich noch nachvollziehbar sind. Zipf: "So können wir alles analysieren und sehen, wo noch Verbesserungspotenzial besteht." In Zukunft sollen die Schritte noch weiter automatisiert werden, sodass "Mapping-Partys" wie jetzt überflüssig werden. Bis dahin werden Freiwillige aber noch einen großen Beitrag leisten können.

Weitere Informationen:

Wiki zur Hilfsaktion

Aufgaben für freiwillige Crisis Mapper

Blog der "Standby Task Force"

Interaktive Crisis Map

Infos zum "Humanitarian OpenStreetMap-Team"