Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Gab es da je Spannungen zwischen den beiden Intendanten? Wenn ja, dann müssen jene in grauer Vorzeit liegen. Denn wie Peter Spuhler und Holger Schultze gemeinsam Werbung für die heute beginnenden baden-württembergischen Theatertage machen, das setzt schon ein freundschaftliches Verhältnis voraus. Die RNZ sprach zum Start des neuntägigen Festivals mit beiden im theateraffinen Café Schafheutle über Gemeinsamkeiten, Vorlieben und Lieblingsstücke.

Hintergrund Die 22. Baden-Württembergischen Theatertage werden heute mit "Hieronymus B." eröffnet (ausverkauft). In den nächsten zehn Tagen präsentieren 32 Theater 36 Inszenierungen. Im Spiegelzelt auf dem Universitätsplatz gibt es zwei Podiumsdiskussionen. "Wie Theater sich mit ihren Städten liieren" heißt es am Samstag, 13. Juni, um 11.30 Uhr. "Heimat - Sehnsucht oder Realität?" ist das Thema am [+] Lesen Sie mehr Die 22. Baden-Württembergischen Theatertage werden heute mit "Hieronymus B." eröffnet (ausverkauft). In den nächsten zehn Tagen präsentieren 32 Theater 36 Inszenierungen. Im Spiegelzelt auf dem Universitätsplatz gibt es zwei Podiumsdiskussionen. "Wie Theater sich mit ihren Städten liieren" heißt es am Samstag, 13. Juni, um 11.30 Uhr. "Heimat - Sehnsucht oder Realität?" ist das Thema am Samstag, 20. Juni, um 11.30 Uhr. Hier lädt aber auch Schauspieldramaturg Jürgen Popig Gäste ein, um über Heimat zu sprechen. In der Opernstunde geht es auf alle Fälle zweimal ungewöhnlich zu. Sehr lustig verspricht der Auftritt von Winfrid Mikus und Annemarie Herfurth (Klavier) am 16. Juni um 17 Uhr im Spiegelzelt zu werden. Und Barockgestik und Videokunst vereint das Projekt "Heroinnen: Gattin - Geliebte - Mutter", ebenfalls im Spiegelzelt am Donnerstag, 18. Juni, um 17 Uhr. Die Veranstaltungen im Spiegelzelt, darunter auch noch Lesungen und Vorträge, sind kostenfrei. Veranstalter: Deutscher Bühnenverein, die Stadt Heidelberg, unterstützt vom Wissenschaftsministerium.

Dass solch ein "wanderndes Festival" etwas Besonders ist, das machte der Generalintendant aus Karlsruhe klar: "Hier wird die Arbeit von Holger honoriert", lobt Spuhler seinen Nachfolger in Heidelberg. Und "superbegeistert" ist er, dass sich Heidelberg zur Tanz-Stadt entwickelt hat. Quasi als Hommage an seine ehemalige Wirkungsstätte und auch ein bisschen an die Heidelberger Tanz-Chefin Nanine Linning ist sein badisches Staatstheater unter anderem mit dem Format "Choreografen stellen sich vor" vertreten. Hier leben Tänzerinnen und Tänzer aus Karlsruhe ihr gestalterisches Potenzial aus. Dabei ist auch Deutschlands beste Tänzerin, die Brasilianerin Bruna Andrada, die 2014 mit dem Faust-Preis ausgezeichnet wurde. (Mittwoch, 17. Juni, 20.30 Uhr, Marguerre-Saal).

Dass Holger Schultze sich diese 70-minütige Aufführung anschauen wird, ist selbstverständlich. "Hier bekommen wir sicherlich noch einmal eine andere Sicht auf Tanz". Er musste leider mitteilen, dass die heutige Eröffnungsveranstaltung "Hieronymus B." schon seit Wochen ausverkauft ist. Stark macht er sich für die Nachbarstadt Mannheim. Das Nationaltheater ist mit Theresia Walsers "Herrinnen" vertreten. "Tolle Schauspielerinnen, starke Frauen" (Sonntag, 20.30 Uhr, Marguerre-Saal), ergänzt Spuhler. Anschauen, so die Empfehlung von beiden, sollte man auch Cyrano de Bergerac (19. Juni, 20.30 Uhr, Marguerre-Saal), präsentiert von der Badischen Landesbühne Bruchsal. Und das Migrationsstück "Unschuld" vom Theater Heilbronn, das nächstes Jahr auch in Heidelberg inszeniert wird. Und was Peter Spuhler auf keinen Fall versäumen will, das ist das Handke-Stück "Immer noch Sturm" vom Theater Freiburg.

Ist das Publikum nach dem Stückemarkt mit den Theatertagen nicht überfordert, rein zeitlich gesehen? Beide winken ab. Schließlich, so Spuhler, sei das "Heidelberger Publikum das beste der Welt" und außerdem, so Schultze, "gibt es hier eine tolle Möglichkeit, viele gute Stücke zu sehen". Schließlich habe Baden-Württemberg die "beste Theaterszene Deutschlands" (Spuhler), und das Beste daraus werde in Heidelberg präsentiert. Und dann gibt es noch die Festival-Partys. Heute geht im Alten Saal die Post ab, und am 20. Juni wird zum Abschluss noch einmal groß gefeiert.

"Zusammenarbeit macht stärker", sagt Spuhler. Er und Schultze kennen sich seit über 20 Uhren. Am Theater in Stendal kreuzten sich erstmals ihre Wege. Und Intendant Goswin Moniac hat damals beide gefördert. Heute leiten beide ein Theater, sind erfolgreich, sind im Vorstand des Bühnenvereins, was liegt da näher als eine Zusammenarbeit? "Wir denken über gemeinsame Projekte nach", sagen sie. Mal sehen, was daraus wird.