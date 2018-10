Von Denis Schnur

"Jenseits des Guten und Schönen: Unbequeme Denkmale" wird das Motto des diesjährigen Tags des offenen Denkmals lauten, das unter Heidelbergs Denkmalpflegern nicht nur auf Gegenliebe stößt. Trotzdem stehen wieder 18 historische Bauten und Stätten auf dem Plan, die ihre Türen für alle Interessierten öffnen.

Kulturbürgermeister Joachim Gerner freute sich über das ungewöhnliche, aber "sehr spannende Thema". Er schaut voll Vorfreude auf den Denkmalstag, der ja traditionell "der Startschuss in die kulturelle Herbstsaison" sei, so Gerner in seiner Begrüßung bei einem Empfang für die teilnehmenden Denkmalpfleger und Vereine gestern im Rathaus. Diese hatten dort dann auch Gelegenheit ihre geplanten Aktionen vorzustellen und zu zeigen, wie sie das Thema umzusetzen gedenken.

Reinhard Störzner etwa von der Heiliggeistkirche hatte seine Probleme damit: "Bei unserer Kirche ist es schwierig, etwas Unbequemes zu finden." Die Scheidemauer, die die Kirche über mehr als zwei Jahrhunderte trennte, würde da passen, aber die sei ja zum Glück Geschichte. Deshalb nahm man das Thema hier offener, entschied sich dafür, eher die schönen Seiten hervorzuheben Orgelführungen und Kurzkonzerten.

Im Kurpfälzischen Museum wird der Denkmalstag zum Anlass genommen, eine neue Sonderausstellung zu eröffnen, die sich den Grablegen der Wittelsbacher in Heidelberg widmet. Sprecherin Ulrike Pecht weiß, dass sie damit das Thema nicht unbedingt auf den Nagel treffen, aber in ihrem Haus verstehe man "den Titel auch nicht als absolut verpflichtend."

Andererseits gab es Teilnehmer, die sich über das Motto freuten, wie der Freundeskreis Wolfsbrunnen. "Wir sind froh über den Titel", ließ die Vorsitzende Kathrin Rating wissen, "denn wir sind unbequem im Hinblick auf die Kooperation mit Politik und Verwaltung." Denn die Denkmalpfleger engagierten sich und stellten immer wieder Forderungen, mit denen es sich auseinanderzusetzen gilt. Auf diese Spannungen wolle der Verein auch bei seiner Performance am 8. September eingehen.

Elegant umgesetzt hat das Motto das Kulturamt der Stadt Heidelberg. Die Denkmale, die bei der Führung von Amtsleiter Hans-Martin Mumm gezeigt werden, sind insofern unbequem, weil mit allen etwas nicht stimmt. "Es wird ein Rundgang für Besserwisser", warnte Mumm schon einmal vor. Dabei geht es um "falsche Denkmale" - zum Beispiel ein Haus im barocken Stil in der Altstadt, das immer wieder Touristen begeistert, aber eigentlich erst 1913 gebaut wurde. Oder um "irrige Inschriften": Eine kündigt zum Beispiel groß an: "Hier stand das Heiliggeist-Spital", das es aber faktisch nie gab. So werden etwa zwei Dutzend "falsche und irrige" Denkmale in der Altstadt abgelaufen.

Eine der Touren wird auch der freischaffende Kunsthistoriker Christian Ottersbach betreuen, der Heidelbergs barocke Stadttore in der Altstadt näher unter die Lupe nehmen will. Touren gibt es aber auch in den Stadtteilen.

Melanie Mertens, beim Regierungspräsidium Karlsruhe unter anderem für den Schutz der Heidelberger Denkmale zuständig, meinte, dass die Heidelberger Denkmale "den Kern des Themas nicht ganz erfüllen". Es sei aber nun einmal bundesweit festgelegt worden und in anderen Städten durchaus sinnvoll, wo viele Mahnmale zum Beispiel an die Nazizeit erinnern und auf diese Art "unbequem" sind.

Info: Das Heidelberger Programm finden sie hier.