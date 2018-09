sawe. Ein seltsames Bild bot sich den Passanten am vergangenen Samstag: Die veritablen Superhelden Spiderman, Batman und Superwoman liefen durch die Hauptstraße und verteilten Flugblätter. Was nach einem guten Werbegag klingt, hatte einen ernsten Hintergrund: Die Landeszentrale für politische Bildung möchte mit dieser Aktion auf die Landtagswahl am nächsten Sonntag aufmerksam machen. "Unser Ziel ist es, dass die Wahlbeteiligung nicht unter 66 Prozent fällt - so viele Menschen sind im Jahr 2011 wählen gegangen. Mehr wären natürlich noch besser!", erklärt Robby Geyer. Er arbeitet in der Außenstelle der Landeszentrale in Heidelberg und organisiert jährlich knapp 200 solcher Aktionen. "Wir möchten die Bürger ermutigen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen."

Einer der Superhelden ist Dennis Mizioch. Der 23-jährige Lehramtsstudent sagt: "Wählen war nie wichtiger als in der heutigen Zeit, deshalb finde ich die Aktion hier richtig gut." Er schäme sich auch nicht, als Spiderman verkleidet durch die Fußgängerzone zu laufen. "Am Anfang kam ich mir etwas blöd vor, aber das hat sich gelegt. Die Leute sind meistens so verwirrt, dass sie den Flyer direkt annehmen."

Die Passanten sind von den Superhelden durchaus angetan. "Es ist mal was anderes, nicht immer nur die gleichen Parteistände. Ein Superheld sieht wenigstens mal nach was aus", findet Lisa Zieglern (25). Und auch Geyer ist zufrieden: "Wir fahren heute noch nach Mannheim und nach Karlsruhe. Und wir haben 2000 Flyer dabei, die wollen wir loskriegen."

In fünf Tagen sind rund 7,7 Millionen Bürger in Baden-Württemberg wahlberechtigt. Auch wenn vor fünf Jahren die Beteiligung um sensationelle 13 Prozentpunkte gestiegen war: Sie ist doch die fünftniedrigste der insgesamt 15 Landtagswahlen von 1952 bis 2011; am höchsten war sie mit genau 80 Prozent 1972, am niedrigsten 2006 mit 53,4 Prozent, der Durchschnitt liegt bei 68,1 Prozent.