rie. Krebsforscher wissen schon lange: Wohlhabende Patienten mit Krebs haben weltweit bessere Überlebenschancen als arme. Unklar war jedoch bislang, ob das auch für Deutschland gilt - eines der reichsten Länder der Welt, in dem praktisch jeder krankenversichert ist. Das Ergebnis einer jetzt veröffentlichten Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums zeigt zum ersten Mal: Krebspatienten aus wirtschaftlich schwächeren Landkreisen in der Bundesrepublik haben schlechtere Überlebenschancen - und zwar besonders in den ersten drei Monaten nach der Diagnose. Die Wissenschaftler um Professor Hermann Brenner werteten für die Studie eine Million Patientendaten aus zehn der 16 deutschen Landeskrebsregister aus.

Patienten aus dem sozioökonomisch schwächsten Fünftel der Landkreise starben nach ihrer Diagnose früher als Betroffene in allen andere Regionen. In den ersten drei Monaten nach Entdeckung der Erkrankung ist der Effekt laut Studie am stärksten: Das Risiko zu sterben war für die Menschen aus den schwächsten Landkreisen um 33 Prozent höher als für die Einwohner aus anderen Kreisen. Neun Monate nach der Diagnose lag der Unterschied noch bei 20 Prozent.

Die Gründe für diese Unterschiede sind noch unklar. "Zunächst hatten wir vermutet, dass Menschen in ärmeren Gegenden die Früherkennung seltener wahrnehmen", sagt Dr. Lina Jansen, die Erstautorin der Studie. Die Diagnose in einem späteren Stadium hätte dann die Heilungschancen verschlechtert. Doch daran liege es nicht. "Die Unterschiede bleiben bestehen, wenn wir bei der Auswertung die Stadienverteilung berücksichtigen."

Die Unterschiede sind laut den Wissenschaftlern nicht unbedingt auf die individuelle Situation der Patienten zurückzuführen, sondern möglicherweise auf Merkmale der schwächeren Regionen. So könnten dort etwa Behandlungszentren schlechter erreichbar sein. Folgestudien sollen dies klären.