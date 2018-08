Von Micha Hörnle

Mit einer Illumination im Schloss begeht Lamy seinen "wahren" Geburtstag. Zwar wurde die Firma bereits 1930 in Handschuhsheim gegründet - sie zog 1957 nach Wieblingen um -, aber ihren eigentlichen Aufstieg erlebte sie vor genau 50 Jahren. Der bekannte Industriedesigner Gerd A. Müller entwarf für den damals noch recht kleinen Schreibgerätehersteller einen ungewöhnlich schlichten, aber sehr modernen Füllfederhalter, den "Lamy 2000", der Stammvater aller Produkte (und noch heute erhältlich). Seitdem verkaufen sich die Heidelberger Kulis und Füller vor allem über das edle Aussehen - und das mit zweistelligen Wachstumsraten in einem Markt, der sonst schrumpft.

Daher passt auch gut die schicke Illumination, die sich die Neuenheimer Agentur "GoYa!" zum 50. Designjubiläum erdacht hat - und die jeder Heidelberger am Sonntag, 2. Oktober, von 19.30 bis 23 Uhr sehen kann, wenn er in den Schlosshof kommt (am Samstag gibt es die Installation nur für geladene Gäste). "GoYa!"-Geschäftsführer Roland Albrecht geleitet jeden durch einen imposanten Lasertunnel vor den Friedrichsbau, wo dann eine 16-minütige Lichtshow gezeigt wird.

Natürlich geht es da um die ganzen Designklassiker aus dem Hause Lamy, um Papier oder Tinte, vor allem aber um die eindrucksvoll-pompöse Sandsteinfassade mit ihren vielen Statuen, Gesimsen und Ornamenten, die mal verschwinden, mal grell akzentuiert werden. "GoYa!" kennt man vom Karlsplatzfest, wenn die Akademie der Wissenschaften in ein magisches Licht getaucht wird. Auf dem Schloss ist die Aufgabe anspruchsvoller, denn die Fassade des Friedrichsbaus ist längst nicht so schlicht und glatt wie die am Karlsplatz.

Jedenfalls war Lamy-Geschäftsführer Bernhard M. Rösner - er folgte vor zehn Jahren auf Manfred Lamy - ganz angetan von der Show, die vor allem auch zeigt, wie international sein Unternehmen geworden ist: Es ist auf allen Kontinenten in 65 Ländern vertreten und weltweit Marktführer (in Deutschland sowieso). Dabei wird eisern daran festgehalten, dass man nur in Heidelberg produziert - was auch Rösner bei einem Pressetermin am Donnerstagabend betonte. Vor allem hat Lamy seit einem guten halben Jahr am Firmensitz Heidelberg, in der Hauptstraße 160, seinen ersten Laden, den das Unternehmen ganz allein betreibt. Den Schritt bereut Rösner nicht: "Der Laden ist sehr erfolgreich und gibt uns die Möglichkeit zum Ausprobieren von Einzelhandelsformaten."