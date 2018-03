Von Anica Edinger

Nach der Abiturfeier auf der Neckarwiese zog die Polizei gestern eine erschreckende Bilanz: Neun Schüler mussten am Dienstag von Notärzten behandelt werden, weil sie nicht mehr ansprechbar waren, einige wurden mit Rettungswagen volltrunken in Krankenhäuser eingeliefert - Diagnose: Alkoholvergiftung. Ein 20-Jähriger stürzte mit gut 2,2 Promille Alkohol im Blut in den Neckar - die Polizei konnte ihn in letzter Minute noch aus dem Wasser fischen und Schlimmeres verhindern. In Handschuhsheim randalierten später am Abend fünf Jugendliche in einer Straßenbahn. In der Werderstraße in Neuenheim trat man gegen parkende Autos. Und auf der Neckarwiese hinterließen die Feierwütigen wieder einmal jede Menge Dreck, außerdem wurden gegen 17.30 Uhr mitten in der Menge Feuerwerkskörper angezündet. Neun junge Erwachsene wurden der Neckarwiese verwiesen, weil sie aggressiv gegenüber Polizeibeamten und anderen Abiturienten waren.

Es ist das alljährliche Treiben nach den schriftlichen Abiturprüfungen, das sich gestern erneut in der Stadt abspielte, mit der Neckarwiese als Mittelpunkt. Das Neue daran: Es floss mehr Alkohol als in den Vorjahren, und außerdem waren es auch mehr Abiturienten, die feierten: in der Spitze 800 (letztes Jahr 600). Insgesamt geht die Polizei davon aus, dass sich den ganzen Tag über weit mehr als 1000 Feierwütige am Neckar versammelten. "Da ist nicht unbedingt viel Bier geflossen", sagte gestern Polizeisprecher Norbert Schätzle, "die haben vor allem Wodka und Jägermeister getrunken. Das war richtiges Komasaufen."

Auch vonseiten der Stadt teilt man die Einschätzung, dass vor allem der Alkohol das Problem war. So erklärte Bürgermeister Wolfgang Erichson: "Bezüglich des Alkoholkonsums ist es in diesem Jahr mehr aus dem Ruder gelaufen als in den Vorjahren." Schätzle hat dafür auch eine Erklärung: "Die jungen Leute sind das nicht gewohnt. Sie vertragen hochprozentigen Schnaps nicht." Dass mittlerweile auch mehr Minderjährige an der Party nach dem Abitur beteiligt sind, liege wohl auch an den G8-Zügen, meint der Polizeisprecher. Immerhin kamen auch 16- und 17-Jährige ins Krankenhaus, auch unter den Randalierern in Handschuhsheim waren manche unter 18. "Das ist schon heftig", resümierte Erichson.

Von dem Müll, der auf der Neckarwiese hinterlassen wurde, ist die Stadt aber zumindest nicht überrumpelt worden. "Da ist dann ein halber Tag Ausnahmezustand, aber das ist ja nichts Neues", so Erichson. Das wisse man schon vorher und sei dementsprechend gut vorbereitet. Da sind die "enormen Müllmengen" für die Heidelberger Dienste kein Problem mehr. Auch deswegen, so Erichson, erwägt die Stadt nicht, die Neckarwiese in Zukunft für die Feierlichkeiten komplett zu sperren, wie es manche Bürger Jahr für Jahr fordern. "90 Prozent der Abiturienten sind völlig friedlich, das Problem sind eben die Randerscheinungen", meint der Bürgermeister.

Mit dem Exzess am Dienstag ist es aber vermutlich noch nicht getan. "Das war erst das Vortrinken", meint Michael Kraft vom Deutschen Roten Kreuz, der am Dienstag in der Leitstelle im Einsatz war. Schließlich winkt im Juni der endgültige Abschluss mit den mündlichen Prüfungen. "Da geht es noch mehr zur Sache", ist Kraft überzeugt. Was jetzt auf der Neckarwiese ablief, "haben wir jedes Jahr", sagt er - also der ganz normale Wahnsinn?