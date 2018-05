hö. Der Darmstädter Pharmakonzern Merck engagiert sich noch stärker in Heidelberg: Zusammen mit "BioMed X" will man ein Forschungslabor einrichten, um neue Wege bei Krebstherapien zu gehen. Das neue Zentrum im Technologiepark steht zwischen der akademischen Grundlagenforschung und dem gezielten Forschen der Industrie, erklärt Merck-Sprecher Gangolf Schrimpf.

Dazu setzt man vor allem auf den wissenschaftlichen Nachwuchs: Im Moment werden bis zu 20 junge Talente gesucht, die dann von "BioMed X" bezahlt werden. Normalerweise sponsern Konzerne - in diesem Fall die Merck-Tochter Serono - über eine gewisse Zeit ein Forschungsprogramm, für das "BioMed X" dann die jungen Akademiker aus aller Welt rekrutiert, die im firmeneigenen Labor arbeiten werden. Da die Forscher im Technologiepark arbeiten, haben sie auch schnellen Zugang zu den anderen wissenschaftlichen Einrichtungen im Neuenheimer Feld. Außerdem können sie die Infrastruktur des Darmstädter Unternehmens nutzen. Bei ihrer Arbeit werden die jungen Wissenschaftler von erfahrenen Mentoren aus Forschung und Industrie unterstützt. Die noch relativ junge Firma "BioMed X" fungiert als Scharnier zwischen der Wissenschaft und der Industrie und will diese neue Form der Zusammenarbeit weltweit etablieren.

Dass die Wahl Mercks auf Heidelberg fällt, ist kein Zufall. Denn, so erklärt "BioMed X"-Gründer Christian Tidona, hier gebe es ein "starkes lokales Netzwerk" und hier könne man alle Chancen nutzen, "die ein Spitzenstandort für Innovationen wie Heidelberg zu bieten hat". Außerdem engagiert sich Merck bereits jetzt schon in Heidelberg: vor allen Dingen als Mitglied im Biotech-Cluster Rhein-Neckar, in dem die lebenswissenschaftliche Forschung mit der Wirtschaft verzahnt ist. Diese fördert beispielsweise die Firma "Hi Stem", die sich der Stammzellforschung und der Krebstherapie widmet. Direkter Partner ist Merck zudem beim Innovation-Lab im ehemaligen ABB-Gebäude in der Speyerer Straße. Hier wird zunächst an der "grünen Zukunftstechnologie" organische Elektronik geforscht.