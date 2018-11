Mit einem Sack voller Gaben ist der Nikolaus in der Nacht zum 6. Dezember und sicher auch heute noch unterwegs. Foto: Bernd Kreutzer

Von Birgit Sommer

"Wenn ich schlaf, dann träume ich: Jetzt bringt Niklaus was für mich ..." - Der Festtag des heiligen Nikolaus, der 6. Dezember, ist vor allem ein Tag der Kinder, da Nikolaus seit Jahrhunderten als Wohltäter der Kinder gilt. Auch dass er beim nächtlichen Besuch etwas mitbringt, ist alter Brauch. Und was er mitbrachte, hatte in früheren Jahrhunderten einen ganz besonderen Hintergrund, wie der Heidelberger Medizinhistoriker Prof. Wolfgang Eckart im RNZ-Gespräch darlegt.

Herr Professor Eckart, warum bringt der Nikolaus Gaben für die Kinder?

Er ist der Schutzpatron für die Armen und Bedürftigen. Vor seinem Festtag geht er durch die Dörfer und Städte und sieht, woran es mangelt. Es sind also eigentlich Gaben für die Armen.

Traditionell hatte er ja Äpfel, Nuss und Mandelkern, also Herbstfrüchte, dabei.

Die gab es zu Anfang des Winters noch relativ frisch im Haus. Physiologisch erinnerten sie an die Sommerzeit, beladen mit Sonnenkraft brachten sie in der Vorstellung der Menschen Wärme in die kalte Jahreszeit. Heute wissen wir, dass es Vitamine, Fruchtzucker oder Fett wie bei den Nüssen sind, die dem Körper nützen.

Wenn man Glück hatte, hatte der Nikolaus auch leckere Lebkuchen dabei.

Lebkuchen besitzen eine über Jahrtausende zurückreichende Tradition. Im alten Ägypten waren es Fladenkuchen aus wildem Honig und Getreide, Griechen und Römer brachten sie als Kultgebäcke den Göttern dar, die Germanen beschworen mit Honigkuchen in den dunkelsten Nächten des Jahres Götter und Dämonen. In den mittelalterlichen Klöstern wurden die Honigkuchen mit Gewürzen wie Nelken, Kardamom oder Anis gebacken. Mit ihrer Heilkraft sollten die Gewürze, die über ihre ätherischen Öle wirken, bei typischen Krankheiten der kalten Jahreszeit helfen. Der Lebkuchen war der Laib für den Leib. Im Grunde war alles Vorbereitung auf die dunkelste Zeit des Jahres, denn eine Kompensation für den Mangel an Licht konnte man nur über die Ernährung finden.

Spekulatius sind wohl ebenfalls ein ganz altes weihnachtliches Gebäck.



Diese Gebildbrote bestehen aus einem relativ einfachen Mürbteig. Die Tierfiguren reichen wahrscheinlich auf die vorchristliche Zeit zurück und wurden dann christianisiert mit Bildern von Heiligen oder dem Nikolaus selbst. Das widerspiegelt dann auch simple Magie: Mit dem Verzehr des Gebäcks nimmt man auch die Kräfte des Heiligen in sich auf.

Gänsebraten gehört bei vielen Familien zu Weihnachtsessen. Woher kommt diese Tradition?

Es gibt unterschiedliche Legenden. Etwa die Tradition aus den Klöstern, in denen von Martini bis Weihnachten Gänse verzehrt wurden. Insgesamt wurde diesem Tier immer besondere Heilkraft zugewiesen. Das Fett verlieh in der Zeit der schlechten Ernährung Energie, mit dem weichen Gänseschmalz nahm man auch Wärme zu sich. Das Schmalz wurde zu vielen medizinischen Zwecken gebraucht, wobei es sich vielfach um Simile-Magie handelte, etwa, wenn es rissige Haut an Gesicht, Händen und Füßen heilte. Die Heilkraft wurde da vorwiegend aus Gestalt, Konsistenz und innerer Eigenschaft hergeleitet. Typisch für die Medizin des Mittelalters und der frühen Neuzeit: Speisen wurden bestimmte Bedeutungen zugewiesen, die aus medizinischen und magischen Vorstellungen kamen.