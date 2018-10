Von Maria Stumpf

Zurzeit gibt es in Heidelberg rund 1100 Handwerksbetriebe mit circa 7100 Beschäftigten. In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der Unternehmen allerdings um neun geschrumpft, während sie im Stadtkreis Mannheim um 193 und im Rhein-Neckar-Kreis um 162 stieg. Außerdem haben die Heidelberger Handwerker im Regionalvergleich am wenigsten Umsatz pro Unternehmen. Diese Auflistung der Kreishandwerkerschaft wirft Fragen auf. Bei ihrem jährlichen "Branchentreffen" auf Einladung der Stadt - dieses Mal bei der "Eternit AG" - waren folgerichtig die Entwicklung des Handwerks und seine Chancen im Konversionsprozess das erste Thema.

Doch in der Diskussionsrunde ging es bei Nachfragen mehr um das Einheitspreisabkommen (EPA) für laufende Instandhaltungen zwischen der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH), einer Tochtergesellschaft der Stadt, und der Handwerkszunft (siehe nebenstehenden Bericht). Angeschoben wurde das Thema von Kreishandwerksmeisterin Margot Preisz und Tobias Menzer, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, denn: "Bei uns herrscht Stillstand!"

Rund 100 Gäste hörten zunächst interessiert die Worte von Oberbürgermeister Eckart Würzner, der einen Überblick über den Stand der Entwicklung im Konversionsprozess der US-Flächen gab und die Planungsstrategie der Kommune darstellte. "Auch eine Stadt wie Heidelberg, die sich mit Wissenschaft, Literatur, Kunst und Kultur beschäftigt, braucht klassische Gewerbegebiete und Arbeitsplätze. Und Wirtschaft braucht Raum", betonte der OB - wohl wissend, dass in der Stadt Gewerbeflächen Mangelware sind.

"Die Entwicklung dieser Liegenschaften bringt eine ganze Menge Potenzial und Herausforderung für sie", ging dann Jürgen Schmitt ins Detail, der für die Planer von NH ProjektStadt und das Konversionsbüro Heidelberg sprach. Auf den rund 200 Hektar sollen auch Gewerbe und Handwerk Plätze finden, etwa in den ehemaligen Stallungen der Campbell Barracks, und allein der Rückbau von Gebäuden, die Entsiegelung von Flächen oder die Neuanlage von Grünflächen würden die Auftragsbücher der Handwerker füllen. Dazu komme eine Vielzahl an Arbeiten in über 2000 Wohnungen.

Wirtschaftsförderer Ulrich Jonas forderte die Handwerker auf, sich in den Diskussionsprozess um die Konversionsflächen mehr einzubringen. Für die mittelständische Wirtschaft gebe es viel zu tun in den kommenden Jahren. Die Stadt wolle günstige Rahmenbedingungen für das Handwerk schaffen. Dazu könnten preiswerte Grundstücke und weniger städtebauliche Auflagen gehören. "Es ist uns schon klar, dass kein Maler in den vierten Stock einer denkmalgeschützten Immobilie ziehen kann."