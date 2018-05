Kristin Grupp betreut in ihrer Praxis in Neuenheim auch viele Patienten mit Posttraumatischer Belastungsstörung. Foto: Hentschel

Von Sebastian Riemer

Als Kristin Grupp (57) in der RNZ über einen Augenzeugen der Amokfahrt am Bismarckplatz las, meldete sie sich sofort bei der Stadtredaktion. Die studierte Ärztin, die seit über 20 Jahren ihre Praxis für Psychotherapie in Neuenheim betreibt, hat sich auf Traumatherapie spezialisiert - und weiß, dass nicht alle Menschen schlimme Erlebnisse ohne Hilfe verarbeiten können.

Frau Grupp, ein Zeuge der Amokfahrt berichtete, dass er das Geräusch beim Aufprall nicht vergessen könne. Welche Auswirkungen kann es haben, bei solch einer Gewalttat dabei zu sein?

So etwas mitzuerleben, kann ein Trauma nach sich ziehen. Viele Menschen verarbeiten solche Erlebnisse recht problemlos eigenständig. Aber manche entwickeln eine Posttraumatische Belastungsstörung - und brauchen dann auf jeden Fall Hilfe.

Was sind Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS)?

Tatsächlich sind es häufig wiederkehrende Bilder, Geräusche oder auch Gerüche, welche die Opfer und Zeugen etwa von Gewalttaten oder Unfällen verfolgen. Die Patienten berichten von Gefühlen der Hilflosigkeit, von Schuld, auch von Scham. Auch Wutausbrüche oder Schlaf- und Konzentrationsstörungen sind ein Anzeichen. Manchmal sind es Details des Erlebnisses, die Auslöser für Panik in ganz harmlosen Situationen sind. Zum Beispiel reagierte eine überfallene Kassiererin später auf jeden Mann mit Schirmmütze mit Panik, da der Täter ebenfalls so eine Mütze trug.

Warum schaffen es manche, ganz alleine mit schlimmen Erlebnissen fertig zu werden und andere nicht?

Ich sage mal so: Wer in der Kindheit Geborgenheit erfahren hat und auch keine anderen Traumen erlebt hat, wird mit solchen Erfahrungen oft eher fertig, ohne Hilfe. Das lässt sich aber nicht pauschalisieren. Es kann jedem passieren.

Wie können Sie Menschen helfen, die ein Trauma erlitten haben?

Als Allererstes geht es nur um eines: Stabilisieren, Stabilisieren, Stabilisieren. Die Patienten müssen wieder ein Gefühl von Sicherheit bekommen. Dabei helfen etwa Fantasieübungen wie der "Tresor", in den der Patient alles hineintun kann, was ihn belastet. Dadurch kann er erst einmal Distanz zu dem Erlebten schaffen. Darüber hinaus ist es auch wichtig für PTBS-Patienten, durch Erklärungen zu verstehen, was eigentlich in ihrem Gehirn passiert ist.

Was passiert denn im Gehirn eines Menschen in extremen Situationen?

Ein wichtiger Eingangsbereich für Reize ist die Amygdala-Region, die wie eine Sicherheitsschleuse am Flughafen funktioniert: Was reinkommt, wird nach Wichtigkeit gescannt - und dann als unwichtig verworfen oder abgespeichert. Rollt nun aber ein massiver, vielleicht gar als lebensbedrohlich erachteter Reiz an - etwa bei einer Vergewaltigung, Gewalttat oder einem schweren Unfall -, kann das Verarbeitungssystem überfordert sein. In der Folge legt es das Erlebte ungeordnet ab. Einzelteile wie Bilder und Geräusche geistern chaotisch im Kopf herum. Deshalb sind Zeugenaussagen bei Gewalttaten öfters unzuverlässig. Und bei Vergewaltigungsprozessen ist das häufig ein großes Problem für die Opfer.

Wieso das?

Weil sie den genauen Ablauf des Geschehens nur in Teilen oder unzusammenhängend abgespeichert haben - räumlich wie chronologisch: Sie verwechseln etwa, aus welcher Richtung der Täter kam oder was genau wann passierte. Das schadet in Prozessen der Glaubwürdigkeit des Opfers, auch wenn es aus psychologischer Sicht gut erforscht ist.

Es gibt auch das Phänomen des "speechless terror", also sprachloses Entsetzen.

Ja, das habe ich bei traumatisierten Flüchtlingen häufiger erlebt. Sie haben die schrecklichen Bilder im Kopf, aber das Sprachzentrum ist abgespalten. Sie können das Erlebte nicht in Worte fassen. Da sitzen sie dann in Anhörungen zu ihren Asylgründen - und bleiben stumm.

In Ihrem "Netzwerk Akut-Trauma-Psychotherapie Heidelberg Rhein-Neckar" (NATPH) bieten Sie seit 2005 akut traumatisierten Menschen schnelle Hilfe an. Wie funktioniert das?

Wir sind ein Zusammenschluss von Therapeuten mit einer speziellen Ausbildung in Traumatherapie. Wir bieten zunächst kurzfristig bis zu drei Notfallgespräche an für Menschen, die gerade erst etwas Schlimmes erlebt haben. Meine Erfahrung ist: Die Hälfte der Patienten ist nach diesen drei Stunden so gefestigt, dass sie es danach alleine schaffen, also keine PTBS entwickeln. Die andere Hälfte braucht dann eine etwas längere therapeutische Begleitung.

Wenn die erste Stabilisierung geklappt hat - was folgt dann?

Es gibt verschiedene erfolgreiche Ansätze in der Traumatherapie. Ich arbeite sehr gerne mit einer relativ jungen Methode namens EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), bei welcher der Patient mit den Augen den Handbewegungen des Therapeuten folgt. Durch die Rechts-Links-Stimulierung wird das Entspannungsnervensystem eingeschaltet. Der Patient kann in den das Trauma auslösenden Moment hineingehen - und sozusagen nachträglich die Reizverarbeitung ändern. Viele sind natürlich erst einmal skeptisch, aber die Methode ist ein Quantensprung. Sie funktioniert so gut, dass sie binnen drei Jahren eine Kassenzulassung bekam - das ist extrem schnell.

Info: Kontakt zum NATPH unter Telefon 06221 / 603985 oder per E-Mail: buero@traumanetzwerkheidelberg.de. Das Telefon ist Dienstag und Mittwoch von 9.15 bis 9.45 Uhr besetzt; sonst Anrufbeantworter, Rückruf meist am selben Tag. Das NATPH sucht Therapeuten mit Traumaausbildung zur Mitarbeit. Infos unter www.traumanetzwerkheidelberg.de.