Von Birgit Sommer

Altstadt. Martin Scharff übernahm vor fünf Jahren die Schlossgastronomie, und der Sternekoch hat zusammen mit seinem Team das schwierige Pflaster fest im Griff. Schwierig deshalb, weil zur eleganten Schlossweinstube noch das historische Backhaus, die Vinothek und die großen Veranstaltungsräume im Schloss gehören, die oft gleichzeitig "bespielt" werden.

Ab Ostern kommt noch die neue Sattelkammer dazu, direkt neben dem Besucherzentrum gelegen. "Ein wunderschönes Objekt", findet Schlossherr Andreas Falz, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. "Die geilste Pommesbude der Welt", verspricht er sogar, denn dort gibt es das, was Touristen so auf die Schnelle essen mögen - angereichert mit regionaler Küche. Gleichzeitig verkündet Falz, dass er Martin Scharff für weitere fünf Jahre die Gastronomie des Heidelberger Wahrzeichens anvertraut.

Diese Nachricht wurde just bei der großen Sterne-Jubiläumsgala "5 Jahre - 5 Michelin-Sterne - 5 Top-Winzer" öffentlich, zu der Scharff vier weitere Sterneköche eingeladen hatte, "mit denen ich seit 20 Jahren durchs Leben gehe", wie er sagt. Drei von ihnen herrschen ebenfalls über Schlösser und Burgen. Vom Schlosshotel Münchhausen im Weserbergland kam Achim Schwekendiek und kreierte die Vorspeise rund um geräucherte Makrele und Buchenpilze samt Avocado und Shiso, einem japanischen Kraut. Schwekendiek, seit 21 Jahren mit einem Michelin-Stern dekoriert und mit vier Küchen in seinem Wasserschloss mindestens so beschäftigt wie Martin Scharff, zeigte sich begeistert von der Schönheit des Heidelberger Schlosses.

Als die Gäste der Gala schon die winterlichen Dessert-Impressionen in der Schlossküche genossen, gönnte sich Schwekendiek gemeinsam mit Joachim Kaiser vom Nördlinger "Wirtshaus Meyers Keller" ein frisches Bier an der Bar. Kaiser, Sternekoch seit sieben Jahren, verbindet mit Martin Scharff "eine lange, tiefe Freundschaft", wie er sagt, beide waren vor 25 Jahren auch Gründungsmitglieder der "Jeunes Restaurateurs d’Europe" in Deutschland und kochen ab und zu bei schönen Anlässen gemeinsam. Kaiser - Koch des Jahres 2017 im kulinarischen Reiseführer "Gusto" - hatte die Hauptspeise kreiert: Zwerchrippchen, Tiefseegarnelen, Gewürzcrumble, Spinat. Die Jakobsmuschel im Krustentiersud kam von Bernd Werner vom Schloss Eberstein in Gernsbach, die "Zanderschnitte schwäbisch" von Rolf Straubinger von der Burg Staufeneck in Salach.

Fünf Winzer kombinierten dazu ihre Weine und brachten auch welche zur Verkostung mit, darunter Thomas Seeger vom Leimener Weingut mit einem 2016er Grauen Burgunder. Mit dabei waren auch die Weingüter von Winning aus Deidesheim (Pfalz), Wittmann aus Westhofen (Rheinhessen), Künstler aus Hochheim am Main (Rheingau) und Hermannsberg aus Niederhausen (Nahe).

Die Gala im Schloss, zu der selbst Scharff-Fans aus dem Ruhrgebiet angereist waren - und natürlich der Bruder Peter Scharff, Koch, Unternehmer und Kräuterexperte aus Kaiserslautern - war wieder ein Beispiel dafür, wie umtriebig der Patron der Schlossgastronomie ist. Und auch sein muss, wenn er im Gespräch bleiben und seine Restaurants füllen will. Schon hat Martin Scharff auch eine neue Idee: Im Februar nächsten Jahres wird er eine Gourmet-Reise nach Südamerika organisieren. Vor allem die Küche in der peruanischen Hauptstadt Lima gilt derzeit als das Nonplusultra des gesamten Kontinents.

Info: Scharffs Schlossweinstube, Telefon 06221/8727010, E-Mail: info@ heidelberger-schloss-gastronomie.de.