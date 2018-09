Von Sebastian Riemer

Gerd Faltings steht selten im Scheinwerferlicht. Dabei ist der 59-Jährige ein Superstar der Mathematik. Als bisher einziger Deutscher bekam er 1985 die Fields-Medaille - eine Auszeichnung, die als Nobelpreis für Mathematik gilt. Zahlreiche weitere Preise sollten folgen. Beim Heidelberg Laureate Forum, das gestern Abend endete, trafen eine Woche lang junge Mathematiker und Informatiker mit Koryphäen ihres Fachs zusammen - unter ihnen auch Faltings. Zum Interviewtermin erscheint der Hüne überpünktlich und mit hängenden Schultern. Den Dank für die Bereitschaft, ein Interview zu geben, kommentiert der Direktor des Bonner Max-Planck-Instituts für Mathematik trocken: "Hab' ja hier sonst nichts zu tun.".

Herr Faltings, wie geht es Ihnen?

Ganz gut.

Gefällt's Ihnen denn in Heidelberg?

Die Stadt ist schön. Aber ich fühle mich ein wenig unwohl, weil ich hier so gepampert und ständig übertrieben umsorgt werde.

Was meinen Sie genau?

Dauernd werde ich gefragt, ob ich irgendwo hingefahren werden will. Ständig will man mir dieses und jenes abnehmen. Da freue ich mich auf Bonn. Dort kennt mich keiner, da lässt man mich in Ruhe.

Sehen Ihre Kollegen Laureaten das auch so?

Also die, die ich besser kenne, sind das von zu Hause auch nicht gewohnt. Die finden diese Glorifizierung auch eher befremdlich.

Klingt nicht so, als würden Sie nächstes Jahr wieder kommen.

Das kommt auf meinen Terminkalender an. Vielleicht. Mal sehen.

Ein Ziel des Laureate Forum ist es, renommierte Mathematiker wie Sie ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Das finden Sie unnötig?

Stimmt. Ich bin in einer Zeit groß geworden, da war Autorität nicht so wichtig. Dass hier alles auf diese 40 Preisträger zugeschnitten ist, finde ich nicht so gut. Wir Alten haben ja unsere Chance gehabt, die Jungen sollen alles ganz anders machen, finde ich . Und ich habe ehrlich gesagt auch Schwierigkeiten, den jungen Leuten zu erzählen, was sie machen sollen.

Das ist das zweite Ziel des Forums: Dass junge Forscher ihre großen Vorbilder treffen und von ihnen lernen können.

Die Idee des Vorbildes ist mir suspekt. Die jungen Forscher sollen lieber denken, dass sie besser sind als wir alten Knacker. Die sollen selbstbewusst und eigenständig forschen. Das ist ähnlich, wie wenn man einen Parkplatz sucht. Dann folgt man einem, der kennt vielleicht sogar die beste Route, aber am Ende schnappt der sich eben auch den Parkplatz. Der, der nur hinterher fährt, geht leer aus. Und einen neuen, besseren Parkplatz findet er so erst recht nicht.

Aber kann so ein Treffen nicht auch befruchtend für die Jungen sein? Da kann ja auch eine interessante Zusammenarbeit entstehen.

Ach, dieses ganze Netzwerkbilden sehe ich auch kritisch. Ich finde das etwas anrüchig, das hat für meinen Geschmack oft eher etwas von Karriereseilschaften. Bei bestimmten Fragestellungen kann es sinnvoll sein, mit einem anderen Experten darüber zu sprechen, ja. Aber dazu brauche ich dieses Treffen nicht. Da ist mir eine echte Fachtagung lieber.

Waren denn keine interessanten Workshops oder Vorträge dabei?

Auch wenn berühmte Leute sprechen, ist es manchmal interessant, manchmal langweilig. Inhaltlich hat man nicht viel versäumt, wenn man nicht hier ist.

Und das Freizeitprogramm, hat Ihnen das wenigstens gefallen?

Das ist liebevoll gemacht, da kann ich mich nicht beklagen. Das Konzert am Sonntag etwa hat mir gut gefallen. Ich will auch nicht so undankbar erscheinen.

Dann dürfen Sie jetzt mal explizit ein Lob aussprechen. Was war gut?

Es war ja schon insgesamt eine interessante Veranstaltung. Und Klaus Tschira ist der Einzige in Deutschland, der die Mathematik unterstützt. Es wäre nicht schlecht, wenn wir noch mehr solche Leute hätten.

Haben Sie denn auch etwas gelernt in den vergangenen fünf Tagen?

Ja. Dass viele Leute es toll finden, dass sie hier berühmte Leute treffen können.

Und fachlich? Was sind denn die Trends in der Mathematik?

In meiner Jugend ging es mehr um das abstrakte Theoriebilden. Heute geht es um konkrete Dinge, um Sachen, die einfacher darzustellen sind, wo man nicht so viel voraussetzen muss.

Können Sie das einem Laien an einem Beispiel erklären?

Nein.

Eine letzte Frage noch: Warum hat eigentlich noch kein anderer Deutscher die Fields-Medaille gewonnen? Die Franzosen etwa haben immerhin schon zehn Preisträger vorzuweisen.

Ich spekuliere jetzt nur: Vielleicht liegt es an der Zentralisierung. Da treffen dann in Paris alle guten Leute aufeinander und werden durch die Konkurrenzsituation viel mehr gefordert. Das ist aber nur eine Vermutung.