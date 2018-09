Von Magdalena Schüßler

Fast jeder hat sie, aber kaum einer tut etwas dagegen. "Rückenleiden bedeuten für mich eine Bedrohung für die Menschheit", eröffnet Prof. Dietrich Grönemeyer am Sonntag seinen Vortrag zum Thema "Das Kreuz mit dem Kreuz - Der Rücken ist mehr als ein Körperteil" im Rahmen der Turnfest-Akademie.

Rund acht von zehn Menschen in Deutschland leiden im Laufe ihres Lebens unter Rückenbeschwerden, erklärt der Mediziner. Er beobachtet einen gesellschaftlichen Trend zur Fehlhaltung. Ob im Büro oder unterwegs mit Smartphone, immer öfter gehen Blick und Rücken in Richtung Boden. Für Grönemeyer eine Art evolutionärer Rückschritt: "Wir sind durch die aufrechte Haltung zu dem geworden, was wir sind. Aber jetzt sind wir schon wieder auf dem Weg nach unten. Wenn wir so weitermachen, sind wir in zehn bis 15 Jahren alle buckelverdächtig." Um gegenzusteuern, helfe vor allem "Bewegen, bewegen, bewegen." Er selbst habe schon als Kind geturnt, und er plädiert seit langem für Gesundheitsunterricht an Schulen, unter anderem mit seiner 2007 ins Leben gerufenen Stiftung. In zahlreichen Publikationen und Vorträgen fordert Grönemeyer eine "undogmatische interdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiedensten Disziplinen zwischen Hightech und Naturheilkunde zum Wohle des Patienten."

Bei ständiger Fehlhaltung schrumpfen die Muskeln, es komme zu einem "Schmerzteufelskreis", erklärt er weiter: "80 Prozent der Rückenschmerzen kommen durch verspannte Muskulatur. Dabei wissen wir eigentlich alle, wie wir unsere Muskeln entspannen können." Tatsächlich braucht es kein Fachwissen und erst einmal auch keinen Fitnesstrainer, um das Kreuz mit dem Kreuz anzugehen - zwischendurch im Büro, unter der Dusche oder im Bett. Oder aber direkt während des Vortrags. Dazu müssen die Zuschauer nicht mehr tun, als hin und wieder einmal vom Stuhl aufstehen, die Schultern kreisen lassen, sich mit geschlossenen Augen auf ein Bein stellen oder aber tief in den Rücken atmen. "Sie müssen das bitte jeden Tag machen", fordert Grönemeyer. Sein Motto: "Turne bis zur Urne!"

Probleme sieht er nicht nur im individuellen Verhalten der Patienten, sondern auch im Medizinsystem. So nähmen sich die Ärzte häufig nicht genug Zeit, um mit ihren Patienten zu sprechen, beobachtet der Rückenspezialist: "In Deutschland werden Patienten nach 18 Sekunden unterbrochen." Statt auf die Aussagen der Betroffenen verließen sich die Mediziner oft lieber auf Röntgenbilder, auf denen zudem etwa die Bandscheiben gar nicht zu sehen seien. Doch auch die Psyche spiele eine große Rolle. "Wir fühlen mit dem Rücken", sagt der Arzt und Forscher. Grönemeyer fordert daher: "Wir sollten kein Bild operieren, sondern uns auch an den Befindlichkeiten des Patienten orientieren."

Generell sind Operationen für ihn nicht immer die beste Lösung. Zunächst solle man vielmehr den eigenen Körper nutzen, um Rückenbeschwerden loszuwerden. Das heißt etwa Muskeltraining durch Bewegung oder Massage. Auch um mentale Probleme überhaupt angehen zu können, sei Bewegung nötig. Grönemeyer wünscht sich eine enge Zusammenarbeit zwischen Trainern, Physiotherapeuten und Ärzten. "Wir müssen anfangen, Sport als Teil der Medizin und beides als Kulturgut zu begreifen. Wir haben noch viel zu tun in der Evolution. Dafür müssen wir jetzt Bausteine legen."