Von Ingeborg Salomon

Der Neckar versetzt selbst alteingesessene Heidelberger immer wieder in Erstaunen: War es am Sonntag noch das Hochwasser, so beeindruckte gestern der stetig fallende Pegel die Einwohner. Dabei konnte man fast zuschauen. Der ganze Spuk schien fast vorbei, Heidelberg war in Sachen Hochwasser (mal wieder) mit einem blauen Auge davon gekommen.

In der Nacht zum Montag hatte der Fluss um 21 Uhr mit 5,26 Meter seinen Scheitelpunkt erreicht; dabei blieb es bis Mitternacht, seitdem fällt der Neckarpegel rasch. Um 7 Uhr gestern Morgen waren es "nur noch" 4,94 Meter, um 18 Uhr noch 3,26 Meter. Zur Erinnerung: Der Normalstand beträgt zwei Meter. Dieser wird laut Hochwasser-Vorhersage spätestens am Wochenende wieder erreicht sein - aller Voraussicht nach.

Klar ist: Der Neckar zieht sich in sein ziemlich aus der Form geratenes Bett zurück, die Heidelberger können zum Alltag zurückkehren. Bereits gestern Nachmittag waren Mitarbeiter des Tiefbauamtes am nördlichen Neckarufer zwischen Neuenheim und Ziegelhausen dabei, alle Sperr- und Umleitungsschilder abzutransportieren. Auch die Sandsäcke werden nicht mehr benötigt und liegen zum Abtransport bereit.

Die L 534 bei Ziegelhausen wurde kräftig gesäubert, die gestrige Überflutung hatte viel Schlamm hinterlassen. Ab dem Nachmittag rollte der Verkehr hier wieder problemlos, am Abend war auch die B 37 an der Alten Brücke wieder frei. Sobald hier um 15 Uhr der Pegel von 3,50 m unterschritten war, konnten auch hier die Reinigungsarbeiten beginnen. Auch der blaue Einsatzcontainer am Marktplatz kann jetzt abrücken, weil der Neckar sogar noch schneller sank als vorhergesagt: stattliche 50 Zentimeter pro Stunde. Wenn der Fluss wieder 2,60 Meter erreicht hat, dürfen wieder Schiffe fahren.

Weiter vermisst wird ein Mann, der am Sonntag gegen 22 Uhr am Rizal-Ufer in Wieblingen ins Wasser ging und stromabwärts trieb. Feuerwehr und DLRG begannen sofort mit einer großen Suchaktion, die Polizei setzte einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera ein. Nach über einer Stunde konnte der Mann im Bereich der Fähre Edingen-Neckarhausen nochmals gesehen, aber wegen des Hochwassers nicht geborgen werden, so die Polizei. Gegen ein Uhr wurde die Suche vorläufig ergebnislos eingestellt. "Möglicherweise ein Selbstmord. Heute suchen wir natürlich weiter", so die Polizei auf Anfrage der RNZ.

Info: Aktuelles zur Hochwasserlage unter www.heidelberg.de. Ob die B 37 befahrbar ist, zeigt ein Blick auf die Webcam an der Alten Brücke, ebenfalls unter www.heidelberg.de.