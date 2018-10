Von Ingeborg Salomon

Der Heidelberger Katechismus ist baden gegangen, Wochen, bevor die Ausstellung über das kleine Buch mit der großen Wirkung am 12. Mai im Kurpfälzischen Museum (KMH) eröffnet wird. "Bademeisterin" und Graphik-Restauratorin Yvonne Stoldt demonstrierte vorgestern einer exklusiven Gruppe von RNZ-Lesern, mit welchen Tricks und Kniffen sie hochsensiblen Dokumenten und Graphiken wieder zu neuem Glanz verhilft.

RNZ-Leser Martin Helm aus Mosbach hatte sich eigens einen Tag Urlaub genommen, um im KMH dabei zu sein, als Yvonne Stoldt in ihre Werkstatt - mit traumhaftem Schlossblick - bat. Dort macht sie den 1563 erschienenen Heidelberger Katechismus, der als eines der bedeutendsten Zeugnisse Kurpfälzer Geschichte zu Beginn der Neuzeit gilt, fit für die Vitrine. Denn leider sind einige Seiten des wertvollen Stücks mit großen Tintenflecken verunziert. "Die damals verwendete Eichengallustinte enthält Schwefelsäure, und die frisst am Papier", so Yvonne Stoldt. Deswegen habe sie die Seiten gebadet, um die Schwefelsäure auszuspülen. "Dass das Altstadtwasser so kalkhaltig ist, kommt meiner Arbeit entgegen, denn Kalziumkarbonat puffert die Säure", erläutert Yvonne Stoldt.

Den Badevorgang demonstriert sie den interessierten Lesern dann an einem Graphikblatt, das an der Luft vor sich hin trocknet, während die Leser die Restauratorin mit Fragen buchstäblich löchern. Denn Tintenflecken sind nicht die einzigen Alterserscheinungen, die in der Werkstatt Probleme machen. Auch vergilbten Stellen und lappigem Papier tut eine fachkundige Wässerung gut. "Den Gilb kann man vorsichtig ausspülen, und die schlappen Papierfasern knüpfen dann neue Verbindungen und werden wieder fester", demonstriert die Restauratorin.

Kleine Löcher und feine Risse lassen sich gut mit Japanpapier reparieren, weil es so schöne lange Fasern hat. Auf dem Leuchttisch zeichnet Yvonne Stoldt die defekten Stellen mit einem nassen Pinsel an, zupft aus dem Japanpapier eine Art "Pflaster" und verklebt die Fasern dann auf der Rückseite. Stockflecken dagegen seien ziemlich hartnäckig, und von unprofessioneller Eigenbehandlung rät Yvonne Stoldt dringend ab. "Das ist doch schön so, wie es ist, ich würde da gar nichts machen", erklärt sie einem RNZ-Leser, der ein Buch aus seinem Privatbesitz mitgebracht hat, um es von Yvonne Stoldt fachkundig begutachten zu lassen. Auch einem anderen Leser, der mit einigen Graphiken anrückt, gibt die Fachfrau Tipps. Nach einer Stunde haben die Zuschauer viel gelernt und Lust bekommen, sich den Heidelberger Katechismus und viele alte Graphiken aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die jetzt ebenfalls im KMH restauriert werden, in der Ausstellung anzuschauen - im Passepartout mit passendem Rahmen, geschützt hinter Glas und dezent beleuchtet.