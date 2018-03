Von Anica Edinger

Es ist ungewöhnlich still zur Mittagszeit im Pfaffengrunder Feld. Einige Menschen stehen vor dem einsamen Haus, aus dem man sonst die Hunde bellen hört. Und pünktlich um 14 Uhr legen die auch wieder los. Denn dann öffnet das Tierheim Heidelberg nach der Mittagspause wieder seine Pforten und die Vierbeiner werden zum Gassi-Gehen abgeholt. Ihr Bellen ist zumindest in diesem Moment kein Verzweiflungsschrei, im Gegenteil. Sie freuen sich, dass man sich um sie kümmert. Die Hunde wissen schon ganz genau, welcher der Gassigänger zu ihnen gehört. Viele kommen seit Jahren.

Die Spaziergänger machen das völlig freiwillig, haben dafür sogar extra einen Tag lang eine "Gassi-Gehen-Schulung" gemacht. Ohne die ehrenamtlichen Gassigeher könnte das Tierheim seine Arbeit gar nicht stemmen. Viele Tierheime in ganz Deutschland stehen kurz vor dem finanziellen Ruin. Erst vor Kurzem veröffentlichte das Stuttgarter Tierheim einen Hilferuf.

Spricht man die Tierheimleiterin in Heidelberg, Annegret Oelenheinz, auf die Finanzlage an, ist ihr Urteil eindeutig: Die Gemeinden seien schuld an den knappen Kassen. Das Tierheim übernimmt nicht nur für Heidelberg, sondern auch für 25 Umlandgemeinden die Versorgung von Tieren, die auf der Straße gefunden wurden.

Rein rechtlich gesehen ist ein Tierheim eine Art Fundstelle, "nur dass man Tiere eben nicht wie ein Portemonnaie einfach ins Fundregal legen kann", erklärt Iris Mathea. Sie ist die Büroleiterin des Tierschutzvereins für Heidelberg und Umgebung, dem Träger des Tierheims.

Acht Mitarbeiter, allesamt gelernte Tierpfleger, kümmern sich tagein, tagaus aus um derzeit 120 Tiere - neben Hunden auch Katzen, Esel, Hühner, Kaninchen, Meerschweinchen oder Hamster. Die Tiere müssen nicht nur gefüttert, sondern auch medizinisch versorgt werden. "Nimmt man bei uns etwa eine Katze mit, kann man davon ausgehen, dass sie medizinisch bestens durchgecheckt ist", sagt Oelenheinz. Die sogenannte "Schutzgebühr", die man für ein Tier aus dem Tierheim zahlen muss, deckt laut Oelenheinz nicht einmal annährend die Kosten einer Impfung oder einer Kastration.

Man ist also - von Spenden und dem Vereinsvermögen abgesehen - auf die Finanzierung durch die Gemeinden angewiesen. Bislang musste jede Gemeinde pro Einwohner 34 Cent im Jahr für das Tierheim bereitstellen - nur Heidelberg zahlte einen minimal höheren Satz. Seit 1998 wurde dieser Betrag, der in einem Vertrag zwischen Tierheim und jeweiliger Gemeinde festgeschrieben ist, nicht verändert. "Jetzt, nach so langer Zeit, haben wir die Frechheit besessen, eine kleine Geldanpassung zu machen", sagt Oelenheinz ironisch. Sie kann ihren Ärger kaum verstecken.

Die neuen Verträge mit einem Satz von 50 Cent pro Einwohner wurden vor etwa einem halben Jahr an die Gemeinden versandt. Nur etwa jede zweite hat den Vertrag unterschrieben. Die andere Hälfte hält 50 Cent für die Versorgung ihrer Fundtiere für überzogen. Auch die Stadt Heidelberg hat noch nicht unterzeichnet. Dabei sieht der Deutsche Tierschutzbund einen deutlich höheren Betrag vor: 1,50 Euro.

Eine Besserung der Lage ist nicht in Sicht. "Wir haben nach dem langen Winter schon Angst vor der Heizkostenabrechnung", gibt Mathea zu. Auch der Abzug der US-Armee macht ihr zu schaffen. Mathea befürchtet, dass auf das Tierheim eine neue Welle von Tieren zukommt, die zurückgelassen werden.