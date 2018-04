Von Birgit Sommer

Für die Universitätsmedizin ist es ein großer Tag: Am Freitag wird die neue Frauen- und Hautklinik (INF 440) eingeweiht. Bergheim ist damit uniklinikfrei, die Ärzte freuen sich auf kurze Wege im Neuenheimer Feld, wenn sie miteinander kommunizieren müssen. "Allein aufgrund der Vernetzung bedeutet der Umzug einen Riesenkomfortzuwachs", meint Prof. Alexander Enk, der Chef der Hautklinik. Seine Klinik ist als Erste mit dem Umzug dran, just am Freitag ab 6 Uhr geht er über die Bühne, sogar während der baden-württembergische Finanzminister Nils Schmid um 10 Uhr seine Ansprache hält. Abends werden dann die Schlösser in der alten Hautklinik ausgetauscht.

Schön wird es für Mitarbeiter und Patienten werden, wenn man den 100 Millionen Euro teuren Neubau so sieht, der sich direkt an die Kinderklinik anschließt - die Fassade etwa, deren Fensterband mit farbigen Glassteinen durchbrochen ist, und in den Innenräumen hält sich das Farbkonzept mit weichen, warmen Tönen und hellem Holz. "Es muss nicht alles so steril und mausgrau sein", findet Dr. Eugen Zilow, der Leiter der Planungsgruppe Medizin des Universitätsklinikums.

Rottöne beherrschen die Wandpaneelen, auch Untersuchungsliegen sind in Rot gehalten. Petrolfarben oder Violett wurden für die Ruheliegen für die Eltern in der Neugeborenen-Intensivstation (FIPS) gewählt. Die Kölner Innenarchitektin Sylvia Leydecker fügte eine ebenso farbenfrohe Möblierung der Wartebereiche und bunte Wandbilder hinzu, die Themen wie Licht, Duft, Frühling oder Pusteblumen symbolisieren.

Dass der Entwurf der Münchner Architekten "SPS Schuster, Pechtold, Schmidt" praxisnah umgesetzt wird, dafür sorgte Zilows Planungsgruppe. Die Genetische Poliklinik und die Pränataldiagnostik sind unmittelbar nebeneinander untergebracht, Räume für die Brustsprechstunde und alle Ambulanzen fügen sich an. Und selbstverständlich sieht, wer die Kinderwunsch-Sprechstunde besucht, nicht die glücklichen schwangeren Frauen neben sich. Die Schwangeren-Ambulanz liegt zusammen mit den vier Kreißsälen und den sechs OP-Räumen der Frauenklinik sowie der Neonatologie im untersten Stockwerk.

Die Frauenklinik besitzt künftig den größten Kreißsaal Deutschlands, natürlich mit Wanne für eine Wassergeburt und Haltegurten für eine Entbindung im Stehen. Selbstverständlich haben die Kreißsäle eigene Nasszellen. Prof. Christof Sohn, Chef der Frauenklinik, freut sich schon über das "tolle Ambiente" für Patienten und Mitarbeiter und weiß: "Für uns wird vieles leichter."

In den neuen Räumen will er auch neue Wege gehen, etwa bei der Rekonstruktion von Brüsten bei Krebspatientinnen. In Zusammenarbeit mit den Plastischen Chirurgen der BG-Klinik Ludwigshafen wird künftig auch ein Brustaufbau mit frei transplantiertem eigenem Fettgewebe angeboten. Verstärkt soll bei bösartigen Tumoren der Gebärmutter die minimalinvasive Chirurgie zum Einsatz kommen.

Der Neonatologe Prof. Johannes Pöschl freut sich "unendlich" über die neuen Möglichkeiten für seine früh geborenen kleinen Patienten, die dann Tür an Tür mit ihren Müttern liegen. "Diese Familienfreundlichkeit ist einzigartig in der Region." Die Verteilung der zehn Bettchen der Intensivstation auf drei Zimmer wird bei Infektionen der Winzlinge künftig eine bessere Trennung ermöglichen. Und schließlich gibt es einen Kinder-OP-Saal, sodass die Frühgeborenen nicht mehr in die Chirurgie transportiert werden müssen - oft ein Risiko. Damit den kleinsten Frühchen auch durch die Verlegung in die neue Klinik nichts passieren kann, wird die alte Intensivstation in Bergheim bei Bedarf noch ein paar Tage parallel geführt. In der Hautklinik werden im Neubau neue Laser-Behandlungsmethoden möglich sein, und auch das bisher ausgelagerte Forschungslabor kommt hinzu.

Nicht zuletzt gehören zur neuen Frauen/Haut-Klinik ein kleiner Hörsaal und Seminarräume für die Studenten, Aufenthaltsräume für Patienten, ein Raum der Stille sowie ein Casino für Mitarbeiter, das zur Cafeteria für Besucher erweitert wird. Und noch eine gute Nachricht für Patienten: Das Essen soll besser werden. "Es gibt mehr Auswahl in einer Art Buffet-System, die Wünsche werden täglich abgefragt, und die Zubereitung im Regenerierofen erfolgt schonender", kündigt Eugen Zilow an.

Info: 3-D-Pläne gibt es im Internet unter: www.klinikum.uni-heidelberg.de.