Von Magdalena Schüßler

Es gibt Dreitagebärte, Dreitagefieber, Dreitagewochenenden - und es gibt drei Tage, die verschenkt werden, in denen Kinder und Jugendliche für andere etwas auf die Beine stellen: die 72 Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Seit Donnerstag tickt die Uhr wieder, zum ersten Mal in ganz Deutschland.

In Heidelberg engagieren sich in diesem Jahr rund 600 junge Helfer in 21 Gruppen. Kurz bevor um genau 17.07 Uhr der Startschuss für drei Tage Hilfseinsatz fällt, ist der Hauptbahnhof bis hinten voll mit Pfadfindern, Pfarrgemeinschaften oder Pfarreigruppen. Auch eine Gruppe der katholischen Fachschule für Sozialwesen und der Chor der Katholischen Hochschulgemeinde Heidelberg sind in diesem Jahr dabei. Vuvuzelas tröten, Gruppenfahnen werden hochgehalten, alle sind gespannt, denn bis jetzt weiß noch keiner, was genau er in den nächsten 72 Stunden leisten wird. Spielplätze sind zu bauen, Wanderwege herzurichten, die Wohnungslosenhilfe in der Kaiserstraße muss renoviert werden, das Mehrgenerationenhaus wünscht sich ein Nachbarschaftsfest und lebensgeschichtliche Porträts seiner Bewohner - und vieles, vieles mehr.

Alle Projekte sind entweder sozial, politisch oder ökologisch. Wichtig ist für Luis Cerna: "Das sollen keine Lückenbüßer sein, sondern etwas, das sonst nicht gemacht würde, womit man so nicht rechnet." Außerdem sollen die Projekte nachhaltig sein, was in 72 Stunden aufgebaut wird, soll nicht nach zwei Wochen wieder abgerissen werden.

Hinter alldem steht ein Grundgedanke: "Wir wollen zeigen: Die Jugend tut etwas!", sagt Luis Cerna, einer der Koordinatoren der Aktion im Dekanat Heidelberg-Weinheim. Für ihn ist das Zeitlimit ein großer Vorteil, da den Kindern und Jugendlichen dadurch keine längeren Rechte und Pflichten entstehen, sie können sich engagieren, ohne sich neben Schulstress und anderem dauerhaft zu überfordern.

Pia Daum ist schon zum zweiten Mal im Einsatz und von der Aktion begeistert. Die 13-Jährige erklärt: "Es ist einfach cool, anderen zu helfen, und nachher wirklich zu sehen, was daraus geworden ist." Ihre Kirchheimer Gruppe ist eine der größten im Dekanat, sowohl die Pfadfinder vom DPSG (Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg) St. Peter, als auch die Ministranten und sonstige katholische Jugendliche der Pfarrei sind zusammengekommen. Die Aufgabe: Für die Kitas Badischer Hof und Sonnengarten soll je ein Spiel- und Versteckhäuschen gebaut werden, ein Sandkasten soll eine neue Umfassung bekommen, eine Mauer soll verschönert werden, und der Kindergarten Arche wünscht sich Holzfiguren am Zaun und eine Kräuterspirale in den Gartenbeeten.

Viel zu tun für die Jungs und Mädels aus Kirchheim. Geht das in nur drei Tagen? Niklas Fertig ist sich sicher: "Wir haben das bis jetzt immer geschafft, dann schaffen wir das auch dieses Mal!" Der 20-Jährige ist 72-Stunden-Profi, er ist zum vierten Mal dabei. "Angefangen habe ich als kleiner Knirps", erinnert er sich. Da zeigt sich: Manchmal sind 72 Stunden eben doch noch nicht nach drei Tagen vorbei.

Fi Info: Weitere Informationen gibt es unter www.72stunden.de, einen 72-Stunden-Livestream gibt es auf www.katholisch.de.