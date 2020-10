An die Deportation vieler badischer Juden nach Gurs wird in Heidelberg seit 2014 mit diesem Mahnmal in der Schwanenteichanlage gedacht. Es befindet sich an der Stelle, wo 1940 der Zug zu dem französischen Lager abfuhr. Foto: Philipp Rothe

Ein Gastbeitrag von Norbert Giovannini

Heidelberg. Für 299 Heidelbergerinnen und Heidelberger begann am 22. Oktober 1940 ein Martyrium, das für zwei Drittel von ihnen im Lager Gurs, in Auschwitz und anderen Tötungslagern endete. Seit 1933 waren Juden und andere Verfolgte permanentem Terror ausgesetzt, einer Gewaltspirale, deren Höhepunkt das infam inszenierte Pogrom der "Kristallnacht" im November 1938 war.

Nach diesem Gewaltexzess eskalierte der Terror bis 1940 und weiter bis Kriegsende durch Deportation und eiskalte Verwaltungsmaßnahmen. Mit Perfidie bemächtigten sich Staat, NS-Partei und zahllose Nutznießer des Vermögens, der Lebensgrundlagen und schließlich der puren Existenz der jüdischen Menschen. Dem sah die jüdische Bevölkerung nicht tatenlos zu: Mit enormen Anstrengungen wurden Flucht, Ausreise und Hilfen organisiert sowie der Isolation und Verarmung vor Ort entgegengewirkt.

https://www.rnz.de/gurs

Zunächst wurden "die Juden" durch eine "Judenbuße" gezwungen, die Schäden der Pogromnacht zu bezahlen. Die "Reichsvermögensabgabe" erbrachte 1939 über eine Milliarde Reichsmark. In Heidelberg zahlte die jüdische Gemeinde das Wegräumen der Synagogentrümmer in der Lauerstraße. Im Frühjahr und Sommer 1939 mussten Schmuck, Silber und Gold, sowie Uhren, Ringe und Besteck im städtischen Leihamt abgegeben werden. Eine dreiste Raubaktion, von der nur Eheringe ausgenommen waren. Die Gegenstände wurden an Heidelberger Goldschmiede und Juweliere versteigert. Nach dem Krieg war nichts mehr davon vorhanden.

Es folgte der Griff nach jeder Art von Geldvermögen, das auf Sperrkonten festgefroren wurde. Wertpapiere wurden eingezogen oder mit extremen Steuern belegt. Die prekäre Lage von Geschäften und Betrieben wurde im Zuge der "Arisierungen" genutzt, den Zwangsverkauf von Wohnungen, Gewerberäumen und Firmen zu beschleunigen. Geschädigt durch Käuferboykotte und dringend auf Geldmittel zur Flucht angewiesen, liquidierten jüdische Inhaber ihre Betriebe, verkauften Immobilien unter extremem Wertverlust, allein 1938 in Heidelberg 49 Geschäfte und Betriebe. Ab Dezember 1938 folgten die letzten Geschäfte, wie die florierende Tabakfabrik Hochherr, das Modegeschäft Maxelo in der Hauptstraße und Bäcker Seligmann in der Plöck.

Hintergrund Die badischen Juden wurden binnen kürzester Zeit verschleppt Heidelberg. (web) Der Plan war geheim gehalten worden, aber ganz verheimlichen ließ er sich nicht: Schon vor dem 22. Oktober 1940 – dem jüdischen Laubhüttenfest – ahnte der Wanderprediger Richard Ney, was geschehen würde: Er [+] Lesen Sie mehr Die badischen Juden wurden binnen kürzester Zeit verschleppt Heidelberg. (web) Der Plan war geheim gehalten worden, aber ganz verheimlichen ließ er sich nicht: Schon vor dem 22. Oktober 1940 – dem jüdischen Laubhüttenfest – ahnte der Wanderprediger Richard Ney, was geschehen würde: Er schlug sich unter Lebensgefahr per Zug, Autobus und zu Fuß nach Lützelsachsen bei Weinheim durch, wo sein Schwiegervater Heinrich Liebmann lebte. "Als englischer Wanderlehrer für die jüdischen Landgemeinden Württembergs kam zufällig zu meiner Kenntnis, dass im Oktober 1940 alle Juden in Elsass-Lothringen und in der Pfalz in das Lager Gurs abtransportiert wurden. Ich war mir darüber im Klaren, dass innerhalb derselben Reichsstatthalterschaft nicht mit zweierlei Maß gemessen würde und dass den badischen Juden dasselbe Schicksal bevorstünde." Liebmann war nicht von einer Flucht nach Württemberg zu überzeugen. Selbst nach Jahren der Entrechtung erschien eine Massen-Verschleppung vielen jüdischen Badenern unvorstellbar. Nachzulesen ist dies in dem Buch "Die Stadt Weinheim zwischen 1933 und 1945", das auf die "Wagner-Bürckel-Aktion" eingeht. Der 22. Oktober 1940 sollte als einer der schwärzesten Tage in die Geschichte Süddeutschlands eingehen. Den 6504 Opfern – darunter 5617 jüdische Mitbürger aus Baden – blieb kaum Zeit, ihre Habseligkeiten und maximal 100 Reichsmark zusammenzupacken. Die Enteigneten wurden mit Zügen nach Frankreich verschleppt. Benannt ist das Verbrechen nach den Gauleitern Robert Wagner (Baden) und Josef Bürckel (Saarpfalz). Die beiden "teilten" sich Elsass-Lothringen, das nach dem militärischen Sieg Nazideutschlands über Frankreich dem "Reich" einverleibt wurde. Die Vichy-Regierung, die dem unbesetzten Süden Frankreichs vorstand, musste der Aufnahme aller abgeschobenen Juden aus Elsass-Lothringen zustimmen. Dies dehnten Bürckel und Wagner einseitig auf die Juden aus Saarpfalz und Baden aus. Proteste der anderen Seite blieben folgenlos. Die Opfer wurden in Gurs interniert. Nur wenigen gelang die Emigration. Einige Kinder wurden von Hilfswerken gerettet. Der 1875 geborene Liebmann wurde 1944 in Auschwitz ermordet. Wagner wurde 1946 in Frankreich als Kriegsverbrecher hingerichtet. Bürckel musste sich nie verantworten. Er starb 1944 eines natürlichen Todes.

Geradezu obszön gestaltete sich der Verlauf, wenn die neuen Besitzer versuchten, den Preis zu drücken. So im Fall zweier Grundstücke am Wilhelmsplatz, die plötzlich weniger wert sein sollten, weil das Geläut der Bonifatiuskirche, HJ-Aufmärsche und der Wochenmarkt Lärm verursachten.

Bei Flucht und Ausreise kassierte der Fiskus erbarmungslos durch die Reichsfluchtsteuer und Devisenabgabe. Selbst Kleinigkeiten wie eine zweite Garnitur Bettwäsche, die Hildegard Basnitzki in die Schweiz mitnehmen wollte, musste gesondert bezahlt werden.

1939 versuchten jüdische Eltern verzweifelt, ihre Kinder mit Kindertransporten nach England zu schaffen. Bei 37 Heidelberger Kindern gelang es, verbunden mit der schmerzhaften und meist endgültigen Trennung von ihren Eltern. Ein Foto und ein Spielzeug durften sie mitnehmen, sonst nichts. Unter ihnen waren auch die Söhne von Lehrer Hermann Durlacher und seiner Frau Martha. Durlacher hatte nach seiner Haft in Dachau den Unterricht der jüdischen Kinder in der Bunsenstraße fortgesetzt, bis wenige Tage vor der Deportation, bei der er und seine Frau mitsamt 13 seiner Schüler verschleppt wurden, acht von ihnen mit den Eltern. 1942 wurden die Durlachers nach Auschwitz deportiert, ebenso sieben der Schüler. 16 von Durlachers Schülern wurden 1939 durch die Kindertransporte nach England gerettet.

Hintergrund > Das Mahnmal am Schwanenteich erinnert an die Deportation der Juden und wurde 2014 eingeweiht. > Es steht dort, weil sich bis 1955 neben der Kurfürstenanlage, wo heute [+] Lesen Sie mehr > Das Mahnmal am Schwanenteich erinnert an die Deportation der Juden und wurde 2014 eingeweiht. > Es steht dort, weil sich bis 1955 neben der Kurfürstenanlage, wo heute ein kleiner Park ist, Gleise befanden. Neben der Stadtbücherei stand damals der Heidelberger Bahnhof. > Der Würfel ist als Mahnmal für Hunderte jüdische Bürger Heidelbergs gedacht, die fast genau von dieser Stelle aus, dem ehemaligen Gleis 1a, 1940 in ein Lager nach Gurs deportiert worden sind. > Anna-Sophie Weßling hat das Mahnmal im Rahmen eines Schulprojekts an der Elisabeth-von-Thadden-Schule entworfen. Damals war sie 15 Jahre alt. > Die Idee: "Die Schienen führen gegen die Wand, weil es für viele das Ende war", erklärte Weßling bei der Einweihung. Oben auf dem Würfel befinden sich noch weitere Schienen, sie "sollen zeigen, dass die Öffentlichkeit es nicht mitbekam oder nicht mitbekommen wollte". > Grégory Boiteux, ein Heidelberger Steinmetz, hatte seinerzeit Weßlings Vorstellung umgesetzt.

Dramatisch änderte sich die Wohnlage: Jüdischen Mietern wurde ohne Begründung gekündigt, von der Stadt wurden sie in "Judenhäusern" zusammengepfercht. In der Landfriedstraße 12, der Häusserstraße 4, der Bunsenstraße 19a und weiteren 13 Häusern sammelten sich verzweifelte Menschen, unter totaler Kontrolle der Gestapo. Zugleich boten die Häuser ihren 274 Bewohnern Schutz, Solidarität und Alltagshilfe. 183 von ihnen wurden aus den Häusern 1940 und danach deportiert. Mit Hingabe half der jüdische Gemeindevorstand unter Sally Goldscheider wo immer möglich; gemeindeeigene Vereine hielten Ausbildung, kulturelles und sportliches, soziales Miteinander aufrecht.

In den letzten Jahren wurde immer mehr zu Hilfsnetzwerken und Einzelhilfen nichtjüdischer Heidelberger recherchiert. Frieda Müller in Ziegelhausen, die die Familie Herzberg unterbrachte, das Ehepaar Winterroll, das den Mannheimer Cahn-Garnier beherbergte, Emil Henk, bei dem Gertrud Jaspers unterkam. Dazu natürlich der unermüdliche Pfarrer Hermann Maas und sein Unterstützerkreis, die Ärztin Marie Clauss und die Sozialarbeiterin Therese Wiesert, die beide nun im Hospital-Gelände in Rohrbach durch Straßennamen gewürdigt werden sollen.

Im Oktober 1940 wurden 299 Menschen aus Heidelberg deportiert, etwa 70 überlebten Gurs und andere Lager, 54 konnten aus Gurs emigrieren, 40 davon in die USA. Bis 1945 gab es weitere sechs Deportationen nach Riga, Izbica, Auschwitz und Theresienstadt. Mit Akribie wurden die Listen der noch vor Ort Wohnenden "abgearbeitet", zuletzt auch die jüdischen Partner aus "Mischehen". 15 der Deportierten kehrten ab 1945 nach Heidelberg zurück, darunter die langjährige Vorsitzende der Nachkriegsgemeinde Rositta Oppenheimer und der Altstadtantiquar Albert Carlebach. Daten und Zahlen können allerdings kaum das Leid, die Verzweiflung und die alles beherrschende Furcht mitteilen, die das Leben in diesen Jahren bestimmten.

In größter Verzweiflung nahmen sich 16 Heidelbergerinnen und Heidelberger, darunter Leontine Goldschmidt und die Lehrerin Erika Pringsauf, das Leben. In dem Buch "Stille Helfer" wird auch an Arthur Strauss, Rechtsanwalt und in "Mischehe" verheiratet, erinnert, der bis 1945 als Kontaktmann zwischen NS- und Stadtbehörden und den jüdischen Einwohnern beschäftigt wurde. Ein Tröster, ein Helfer, selbst schwer belastet, mit seiner Frau inhaftiert, Überbringer schlimmer Botschaften. Nach 1945 hat er unermüdlich Entschädigungsfälle vorangetrieben und die Portheim-Stiftung gerettet.

Dr. Norbert Giovannini, 72, recherchiert und forscht seit Jahrzehnten über die Geschichte Heidelbergs und besonders über das jüdische Leben in der Zeit des Nationalsozialismus. Jüngstes Projekt des ehemaligen Lehrers und Dozenten an der Pädagogischen Hochschule ist das Buch "Stille Helfer – Eine Spurensuche in Heidelberg 1933-1945" (Kurpfälzischer Verlag, 2019).