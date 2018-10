Von Maria Stumpf

Heidelberg. Das Buch kommt fast schon bescheiden daher mit seinen 120 Seiten, hat es doch den Anspruch, eine über 600-jährige Historie zu erzählen: "Sinti und Roma. Geschichte einer Minderheit" lautet der Titel, Autorin ist Dr. Karola Fings. Am Donnerstag war die Historikerin nun der erste Gast in der neu gegründeten Forschungsstelle Antiziganismus im Historischen Seminar der Universität. Und um es gleich vorweg zu sagen: Das Büchlein ist lesenswert und beinhaltet weit mehr an - auch aktuellen - Informationen, als man aufgrund der Seitenzahl vermuten würde. Außerdem ist es verständlich geschrieben und doch wissenschaftlich fundiert.

Sinti und Roma leben seit dem Mittelalter in Europa, doch bis heute sind sie eine benachteiligte Minderheit, die fast überall auf Vorurteile stößt: Vom "lustigen Zigeunerleben" ist oft die Rede. Das Buch von Karola Fings liefert dagegen einen Ritt durch die Geschichte und wirft dabei stets einen kritischen Blick auf wissenschaftliche Auseinandersetzungen und aktuelle Diskussionen.

Besonders die Quellenlage sei problematisch gewesen, betont Fings. Entweder sei in älteren Publikationen Wissen aus der "Dominanz-Gesellschaft" (etwa aus Polizeiakten) bearbeitet worden oder man habe Sekundärliteratur benutzt, ohne diese wissenschaftlich zu prüfen: "Es folgte eigentlich ein permanentes Abschreiben ungesicherter Literatur."

Der Wissenschaftlerin war es besonders wichtig, in einem eigenen Kapitel die Wirkung der Rassenpolitik seit der nationalsozialistischen Machtergreifung, die schrittweise Radikalisierung der Verfolgung auch im regionalen und lokalen Bereich und den Übergang zur endgültigen Vernichtungspolitik zu beschreiben, "denn das war Völkermord". Sie liefert eine differenzierte Aufstellung der Tätergruppen, zu denen sie neben NSDAP, SA, SS, Gestapo, Kriminalpolizei, Behörden, Medizinern und Rassenhygienikern auch lokale Verwaltungsangestellte zählt. "Es hat lange gedauert, bis die Dominanz der Täter ins Wanken kam. Das war erst in den 1980er Jahren der Fall." Das sei auch ein Grund für ihr Forschen an dem Thema gewesen: "Diese Tatsache hat mich immer sehr aufgebracht."

Info: Dr. Karola Fings: Sinti und Roma, Geschichte einer Minderheit, C. H. Beck Verlag, München 2016, ISBN 9783406698484, 128 Seiten, 8,95 Euro.