Anne Steiner-Graczol und Wolfgang Graczol managen das Taeter-Theater auf dem Landfried-Areal in Bergheim – und das seit 35 Jahren. Zur Zukunft sagen sie: „Das Theater geht weiter, so lange wir wollen, können und dürfen.“ Foto: Philipp Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Das Taeter-Theater in Bergheim ist 35 Jahre alt. Ein für den 31. Januar geplantes Jubiläumsfest wird allerdings wegen der Corona-Lage in das Frühjahr verschoben, wie die Theatermacher mitteilen. Der 79-jährige gebürtige Wiener Wolfgang Graczol und seine Ehefrau Anne (63) lernten sich am Heidelberger Theater kennen, wo er auf der Bühne stand und sie unter anderem die Bühnenbilder für den Regisseur und Choreografen Johann Kresnik in den Jahren 1983 bis 1985 schuf. Zu ihrer Lebensleistung – neben zahlreichen Inszenierungen haben sie auch Raum für Gastspiele geboten – sagen beide: "Theater machen und spielen hält lebendig, auch geistig."

Frau Steiner-Graczol, Herr Graczol, wie geht es Ihnen nach zwei Jahren Corona-Pandemie?

Graczol: Der Lockdown hat uns aus der Bahn geworfen. Wir haben ein paar Produktionen verloren, die noch nicht ausgespielt waren. Und jetzt ist das Gemüt des Publikums verschlossen, es kommen nur wenige Zuschauer.

Wie konnte das Taeter-Theater überleben?

Steiner-Graczol: Das Sommertheater im letzten und vorletzten Jahr auf dem Parkplatz vor dem Theater hat uns über die Krise hinweggebracht. Unsere ehrenamtlichen Helfer haben da sehr viel mitgearbeitet. Und wir haben die Subventionen der Stadt weiterhin bekommen.

Graczol: Natürlich gab es auch Spender. Das war sehr gut. Vor allem unseren Hauptsponsoren, dem Unternehmerehepaar Bettina Schies und Klaus Korte, sind wir sehr dankbar.

Steiner-Graczol: Mein Mann hat die Zeit genutzt, liegengebliebene Dinge in Angriff zu nehmen. Er hat mit tatkräftiger Unterstützung eines Freundes den Keller aufgeräumt und Möbel, Dekoteile und Requisiten entsorgt. Wir hatten noch 47 Stühle von Eugène Ionescos Stück "Die Stühle".

Graczol: Von denen sind jetzt ein paar weg. Und wir haben Pläne gemacht. Wir wollen im Frühjahr "Valentiniaden II" machen, mit dem "Theaterbesuch" von Karl Valentin und anderem. Und dann liege ich auf der Lauer mit ein paar Mitspielern; wir wollen mal wieder ein Stück mit großer Besetzung inszenieren.

Wer sind Ihre Mitspieler?

Graczol: Hauptsächlich Amateure, es war aber auch schon mal ein Profi-Schauspieler dabei. Vor zwei Jahren habe ich neun Workshops für junge Leute angeboten, die gerne Theater spielen wollen. Ich wollte noch einmal "Faust I" in schlanker Fassung, mit 15 bis 20 Leuten, machen. Aber den Nachwuchs habe ich in der Corona-Pandemie wieder verloren.

Vor 35 Jahren, da waren Sie 44 Jahre alt, Herr Graczol. Was hat Sie damals bewogen, ein eigenes Theater aufzumachen?

Graczol: Ich war zehn Jahre lang Ensemblemitglied an der Städtischen Bühne in Heidelberg. Anne war dort Bühnenbildnerin und hat in der Requisite gearbeitet. Und da hat es gefunkt ...

Steiner-Graczol: Wir hatten in der Kantine darüber gesprochen, wie wir uns Theater vorstellen. Das Bild vom Schauspieler mit Thespis-Karren hat mir gefallen, das Wilde, Freie.

Graczol: Und dann haben wir eine Anzeige in der RNZ aufgegeben und Plakate geklebt: "Wir suchen ein Ensemble."

Steiner-Graczol: Es haben sich viele Leute gemeldet, zum Beispiel Lehrer.

Graczol: Und Mediziner, die sind auch gut.

Die sind gute Schauspieler?

Steiner-Graczol: Das auch. Aber sie sind unglaublich geschickt im technischen Bereich, bei der Deko, bei der Beleuchtung, als Schreiner.

Graczol: Wir haben das Wort Theater in "Taeter" gedreht und in der alten Schokoladenfabrik geprobt, mit "König Ubu" von Alfred Jarry. Für die Aufführung hat uns Hans Gercke die Gartenhalle des Kunstvereins zur Verfügung gestellt. Als die Gartenhalle abgerissen wurde, haben wir den Kammermusiksaal gemietet und ein Theater daraus gemacht. Schließlich haben wir die Räumlichkeiten auf dem Landfried-Areal gefunden. Unsere unternehmerische Aktion hat dem Besitzer imponiert. Solange wir nur probten und nichts verdienten, mussten wir keine Miete bezahlen. Finanziell geholfen hat uns dann ein Netzwerk, wir bekamen ein Darlehen von 5000 Mark.

War es dann so, wie Sie es sich vorgestellt hatten? Die große Freiheit als Kulturschaffende?

Graczol: Unsere Triebfeder war, gutes Theater zu machen und das Kulturleben der Stadt zu bereichern. Ich habe immer das Bedürfnis gehabt, den Autoren an den Puls zu greifen – mit meiner Fantasie und meinen Assoziationen zu heute. Nicht etwa, Fausts Gretchen als heroinsüchtig und mit Netzstrümpfen darzustellen. Das macht mich wahnsinnig. Gegen diese Art von Theater war ich immer.

Steiner-Graczol: Modernes Theater ist für mich, wenn der Zuschauer sich angesprochen fühlt.

Graczol: Was glauben Sie, wie oft ich mich im Theater nicht angesprochen gefühlt habe! Da leide ich tagelang! Menschliche Konflikte sind für mich das Interessante, nicht Videoinstallationen. Ich habe Theater für mein Empfinden gemacht; es könnte genauso Sehnsuchts- oder Seelentheater heißen. Und die Sprache steht immer im Mittelpunkt.

Steiner-Graczol: Du wolltest selbst inszenieren, und diesen Traum hast Du Dir erfüllt. Meine große Freude war die Vielfältigkeit der Tätigkeit, das Kreative im Bühnenbild, die Freude am Spielen. Aber wir sind auch deshalb ein bisschen ein Geheimtipp geblieben, weil wir nicht in der Altstadt waren, wo es Restaurants gab. Essen gehen und Theater gehören heute zusammen. Jetzt ist es auch hier in Bergheim anders geworden, es gibt mehrere Gaststätten um uns herum.

Herr Graczol, welches Stück würden Sie gerne noch inszenieren?

Graczol: Ich bin sehr von Tschechow fasziniert. Ich habe ein Stück im Auge für mindestens zehn Schauspieler. Welches, das kann ich noch nicht verraten.

Warum sind Sie überhaupt Schauspieler geworden?

Graczol: Das war mir in die Wiege gelegt. Meine Mutter war in einer Schauspielgruppe, sie hat für uns Kinder Theaterspiele geschrieben und Puppentheater gemacht. Meine Großmutter war Konzertsängerin, sie hat Brahms und Bruckner kennengelernt. Ich hatte das Glück, dass ich bei der ersten Aufnahmeprüfung am Max-Reinhardt-Seminar in Wien genommen wurde. Das war die erste Schule meines Lebens, an der ich Erfolg hatte! Dann habe ich am Burgtheater und am Volkstheater gespielt. Nach einem Vorsprechen in Stuttgart hat mich der Intendant Horst Statkus nach Heidelberg geholt.

Mit ihrem privaten Taeter-Theater standen Sie immer mal wieder vor dem finanziellen Aus. Die Pandemie war da ein neuer Schlag. Wie sehen Sie die Zukunft?

Graczol: Weitermachen und impfen lassen!

Steiner-Graczol: Das Theater geht weiter, solange wir wollen, können und dürfen.

Info: Karten gibt es unter Telefon 06221 / 163333 und im Internet unter www.taeter-theater.de.