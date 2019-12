Heidelberg. (pol/mare) Am Wochenende hat es ordentlich gekracht in Heidelberg. Wie die Polizei mitteilt, kam es insgesamt zu Zehntausenden Euro Schaden.

> Ein Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 17.45 Uhr am Römerkreis. Ein Opel Insignia-Fahrer kam von der Ringstraße und fuhr in den Römerkreis auf dem mittleren Fahrsteifen ein. Etwa auf Höhe der Straßenbahngleise wechselte ein bislang unbekannter, etwa 60-jähriger Mann in einem dunkelgrauen Geländewagen urplötzlich den Fahrstreifen und touchierte den Opel. An diesem Auto entstand Schaden von nahezu 2000 Euro.

Um den Straßenbahnverkehr nicht zu blockieren, setzte sich der Opel-Fahrer vor den verursachenden Wagen und steuerte die Polizeidienststelle am Römerkreis an, um die Sache mit dem Geländewagenfahrer zu klären. Doch dieser fuhr einfach davon. Unklar ist, ob sich der Mann über die Kurfürsten-Anlage in Richtung Hauptbahnhof entfernte oder über die Ringstraße in Richtung Montpellierbrücke.

Nach Angaben des 34-jährigen Opel-Fahrers müsste der Fahrer rund 60 Jahre alt gewesen sein mit Schnurrbart und schütterem Haar. Bei dem Auto könnte es sich um einen Hyundai oder Kia gehandelt haben. Zeugen bittet die Polizei, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 06221/991700, zu melden.

> Die rote Ampel an der Einmündung Speyerer Straße/Cuzaring missachtete am Samstagabend gegen 20.30 Uhr eine aus Sandhausen stammende Toyota-Fahrerin beim Linksabbiegen und stieß mit dem ordnungsgemäß fahrenden Hyundai-Fahrer zusammen. Der 31-Jährige zog sich bei dem Zusammenprall leichte Verletzungen zu und wurde noch an der Unfallstelle ärztlich versorgt.

An den Autos entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. Die Verursacherin sieht einer Anzeige entgegen.