Heidelberg. (pol/van) Im Rahmen der Kontrollen "Sicher in Heidelberg" in Kooperation mit der Bundespolizei war die Polizei Mannheim am Donnerstag am Hauptbahnhof sowie am Zentralen Busbahnhof unterwegs. Auch Beamte der Polizei Bruchsal sowie der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe waren im Einsatz.

Zwischen 12 und 19 Uhr haben die Beamten 16 Verstöße aufgedeckt. Viermal hatten Personen Drogen mit sich, in einem Fall eine Waffe, bei drei weiteren Kontrollen hatten Verkehrsteilnehmer offenbar keine Fahrerlaubnis. Eine Urkundenfälschung, zwei Verstöße gegen ausländerrechtliche Vorschriften sowie fünf gegen Vorschriften über die Personenbeförderung wurden ebenfalls beanstandet.

Insgesamt hat die Polizei 16 Busse und 280 Personen kontrolliert. Weitere Kontrollen sollen folgen.