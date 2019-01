Heiligkreuzsteinach. (pol/sdm) In einem Anwesen in der Schönauer Straße in Heiligkreuzsteinach kam es zu einem Einbruch. Die Polizei berichtet, dass die Einbrecher am Mittwochabend die Kellertür des Hauses grob aufgebrochen hatten und anschließend die Zimmer der im ersten Geschoss gelegenen Wohnung durchsuchten.

Die Hauseigentümer selbst waren zum Tatzeitpunkt in ihrer Wohnung im zweiten Obergeschoss und bemerkten zuerst nichts. Erst gegen 19.25 Uhr bemerkte der Hausbesitzer Geräusche und schaute nach dem Rechten.

Die Einbrecher bemerkten ihn rechtzeitig und flüchteten aus dem Anwesen. Aufgrund der Spuren im Schnee nimmt die Polizei an, dass es sich um zwei Täter handelt. Die Tatzeit soll zwischen 18.15 und 19.25 Uhr liegen.

Nach ersten Angaben wurde nichts gestohlen, allerdings dauern die Untersuchungen noch an. Die Höhe des Schadens an der aufgebrochenen Kellertür wurde noch nicht festgelegt. Das Polizeirevier Neckargemünd sucht nach Zeugen. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 melden oder die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/175-444 anrufen.