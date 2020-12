Mannheim/Heidelberg. (pol/rl) Zu zwei Einbrüchen in Filialen der Pizza-Lieferdienst-Kette "Domino's Pizza" kam es in den vergangenen beiden Nächten. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der erste Einbruch fand am Montagmorgen gegen 4 Uhr im Heidelberger Stadtteil Rohrbach statt. Hier drangen die Täter in die Filiale in der Rathausstraße ein, die sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befindet. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Verkaufsräume, wo sie eine Geldkassette mit Bargeld erbeuteten. Danach entkamen sie offenbar ohne Zeugen.

Am Dienstagmorgen dann kam es zu einem weiteren Einbruch in eine weitere Filiale der Kette im Mannheimer Stadtteil Neckarau. Hier hebelte der Täter gegen 4.30 Uhr die Eingangstüre der Filiale in der Luisenstraße auf. Auch wurde die Kasse geplündert. Dabei soll der Täter mehrere Hundert Euro erbeutet haben. Hier gab es jedoch laut Polizeibericht Zeugen: Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß sein und trug eine dunkle Winterjacke mit Fellkapuze, schwarze Handschuhe und Sportschuhe.

Weitere sachdienliche Hinweise zu Tätern und den Taten erbittet der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444.