Heidelberg (pol/rl) Weil er einen Streit schlichten wollte, erhielt ein 21-Jähriger in der Nacht zum Sonntag eine Ladung Pfefferspray ins Gesicht. Laut Polizeibericht war der junge Mann zusammen mit Bekannten in der Hauptstraße unterwegs. In Höhe des Theaterplatzes bemerkte er einen Streit zwischen zwei etwa 20 Jahre alten Frauen und wollte diesen schlichten.

Doch die Frauen wollten keine Einmischung: Zunächst erhielt der Mann eine Ohrfeige und dann eine Ladung Pfefferspray in die Augen. Danach entfernten sich die beiden Frauen. Eine Fahndung nach den Täterinnen verlief ergebnislos.

Die beiden Frauen sollen um die 20 Jahre alt sein. Die eine soll etwa 1,65 Meter groß und schlank sein. Sie trug rotes, glattes, langes Haar und eine weiße Hose. Die andere Frau hatte dunkles, gelocktes Haar und eine leicht untersetzte Figur.

Passanten, die auf den Vorfall am Theaterplatz aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der 06221/99-1700 zu informieren.