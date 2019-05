Heidelberg/Eppelheim (pr/run) In der Nähe von Eppelheim ereignete sich gegen 9 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Porsche Cayenne wollte von einem Feldweg die Vorfahrtstraße K 9702 (Grenzhöfer Weg) in Richtung Eppelheim überqueren und übersah dabei offenbar ein aus Richtung Plankstadt herannahendes Motorrad. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und prallte mit seiner Maschine in die Beifahrerseite des Porsche.

Der Biker wurde über das Fahrzeug geschleudert und landete auf der Fahrbahn. Bei dem Unfall verletzte sich der Motorradfahrer schwer, er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.