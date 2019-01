Heidelberg. (pol/mün) Am vergangenen Wochenende müssen Unbekannte zwei Autos bei einem Händler im Heidelberger Gewerbegebiet Rohrbach-Süd gestohlen haben. Das vermutet die Polizei in ihrer Mitteilung, der Diebstahl wurde erst am Montagfrüh entdeckt.

Das Gelände in der Englerstraße sei frei zugänglich und dort wurden zwei Peugeot im Gesamtwert von mindestens 50.000 Euro entwendet.

Die Kriminalpolizei Heidelberg nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.