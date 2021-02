Heidelberg. (pol/mare) Zwei Männer bedrohten am Freitagabend in der Karlsruher Straße einen Jugendlichen mit einem Messer und forderten dessen Geld und Mobiltelefon. Das berichtet die Polizei.

Der 16-Jährige geriet in der Straßenbahn der Linie 24 mit zwei jungen Männern in Streit. Daraufhin stieg er aus der Straßenbahn an der Haltestelle Freiburger Straße aus. Die beiden Unbekannten folgten ihm. Einer griff den Jugendlichen an, bedrohte ihn mit einem Messer und forderte ihn auf, Geld und Handy herauszugeben. Der 16-Jährige übergab ihnen etwa 15 Euro und sein Mobiltelefon samt Kopfhörer. Die Unbekannten behielten das Bargeld und gaben das Handy zurück.

Zu Hause berichtete der 16-Jährige seiner Mutter von dem Vorfall, die ihn dann zum zuständigen Polizeirevier begleitete, wo sie Anzeige erstatteten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Die beiden Täter beschreibt die Polizie als "südeuropäische Phänotypen", etwa 17 bis 19 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß. Einer war schlank, trug einen auffälligen Oberlippenbart und eine dunkle Jogginghose, eine schwarze Jacke mit grauem Fellkragen und eine dunkelblaue Mütze mit weißem Logo. Sein Komplize war muskulös und mit einer dunklen Winterjacke mit Kapuze bekleidet.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444 zu melden.