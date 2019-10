Heidelberg. (pol/rl) Insgesamt 23 Fernbusse kontrollierte die Polizei in der Alten Eppelheimer Straße am Dienstagnachmittag. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei der Kontrolle am Zentralen Omnibusbahnhof zwischen 12 und 19 Uhr wurden 125 Personen kontrolliert.

Bei sieben Männern wurden Drogen gefunden: Rund zwanzig Gramm verschiedener Drogen, rund 150 Tabletten mit drogenähnlichen Stoffen sowie rund 650 Milligramm eines Drogenersatzstoffes wurden dabei sichergestellt.

Außerdem waren vier Personen von verschiedenen Behörden zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Bei einer weiteren Person fiel auf, dass nach ihr fahndet wurden, weil sie abgeschoben werden soll. Zwei Personen waren illegal eingereist, vier weitere hatten gegen ihre räumliche Aufenthaltsbeschränkung verstoßen. Zwei weitere Personen sollen gegen gewerberechtliche Bestimmungen verstoßen haben.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Drogendelikten dauern noch an.