Heidelberg. (rnz) Zwei Glätteunfälle ereigneten sich am späten Freitagabend. Um 22.45 Uhr kam In der Neckarhelle im Bereich der Abbiegespur nach Ziegelhausen-West ein 48-jähriger Sportwagenfahrer mit seinem Auto von der Fahrbahn nach links ab und stieß gegen ein Geländer. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Um 23.30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass sich ein Auto im Chaisenweg überschlagen habe. Ein 18-Jähriger war mit seinem Ford Fiesta vom Königsstuhl kommend ins Rutschen geraten, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann im Graben gelandet. Das Auto blieb auf der rechten Seite liegen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden am Auto wird auf 2000 Euro geschätzt. Es musste ebenfalls abgeschleppt werden.