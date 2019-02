Heidelberg. (pol/rl) Einen Opel Sintra klauten Unbekannte aus der Schul-Tiefgarage in der Maria-Probst-Straße. Laut Polizeibericht soll der Diebstahl zwischen Donnerstag und Montagmorgen, 14. und 18. Februar, stattgefunden haben. Die Täter stiegen vermutlich über einen Zaun in die verschlossene Tiefgarage und stiegen dort in den Opel ein, in dem noch der Fahrzeugschlüssel steckte. Aus der Garage nahmen sie noch einen Feuerlöscher und fuhren dann mit dem Wagen auf den angrenzenden Schülerparkplatz. Hier sprühten sie mit dem Feuerlöscher herum und fuhren dann davon.

Am Montagmorgen fanden Polizeibeamte den gestohlenen Opel im Rahmen einer Fahndung. Der Wagen stand verschlossen auf einem Parkplatz in der Straße "Kleegarten". Er wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Zeugen werden gebeten den Polizeiposten Heidelberg-Wieblingen unter der 06221/830740 anzurufen.