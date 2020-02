Heidelberg. (pol/mare) Ins Haus kam er nicht. Dafür aber hinter Gitter. Ein Einbrecher wurde in Heidelberg verhaftet. Und zwar, weil Zeugen aus einem nahegelegenen Krankenhaus dessen Tat beobachtet hatten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen.

Der 28-jährige Mann soll am Mittwoch gegen 11.30 Uhr versucht haben, die Terrassentür eines Anwesens in Neuenheim mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Als ihm dies nicht gelang, soll er vom Tatort geflüchtet sein.

Aufmerksame Zeugen, die den Verdächtigen aus dem nahegelegenen Krankenhaus heraus bei der Tat beobachteten, alarmierten die Polizei. Nur wenige Minuten später wurde der 28-Jährige unweit des Tatorts festgenommen.

Der Haftrichter beim Amtsgericht Heidelberg ordnete noch am selben Tag die Untersuchungshaft an. Der Richter sah Fluchtgefahr als gegeben an. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ob der Beschuldigte für weitere Taten verantwortlich ist, ist Gegenstand der gemeinsam geführten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.