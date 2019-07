Heidelberg. (pol/dore) Eine 49-jährige Fahrradfahrerin wurde am Montagmittag nach Polizeiinformationen in der Heidelberger Weststadt von einem 72-jährigen Autofahrer angefahren und dabei verletzt.

Der Mann war demnach kurz vor 13 Uhr mit seinem VW-Touran auf der Hildastraße in Richtung Ringstraße unterwegs. An der Einmündung zur Ringstraße übersah er offenbar die 49-jährige Frau, die mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Montpellierbrücke fuhr. Das berichtet die Polizei. Durch den Zusammenstoß flog die Frau auf die Motorhaube des VW und schließlich auf die Straße, so die Polizei.

Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem sie ambulant behandelt wurde, konnte sie das Krankenhaus bereits wieder verlassen.