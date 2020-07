Heidelberg. (pol/mare) Eigentlich sucht die Polizei nach Schlägereien etc. ja immer nach den Tätern. Doch in diesem Fall ist es das Opfer, das die Polizei sucht.

Was war geschehen: In der Nacht auf Sonntag kam es gegen 0.22 Uhr am Heidelberger Hauptbahnhof zu einem Vorfall an Gleis 8. Als die Polizei vor Ort eintraf, fand sie lediglich noch einen 41-jährigen Zeugen und einen 30-jährigen Mann, der wohl den Gewaltakt ausgeübt hatte. Er war auch den Beamten gegenüber aggressiv, beleidigte sie permanent und spuckte auch nach ihnen, als er überwältigt wurde. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille.

Nach ersten Angaben des Zeugen hatte gesehen, wie der ein Mann geschlagen wurde. Des Weiteren wurde das T-Shirt des Mannes bei dem Vorfall zerrissen.

An dem sehr belebten Bahnsteig waren etliche Personen, die das Geschehen teilweise auch filmten. Zeugen bittet die Polizei daher, sich unter Telefon 0721/120160 bei der Bundespolizei zu melden. Auch das Opfer wird gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.