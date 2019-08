Heidelberg. (pol/geko) Ziemlich durstig schien ein Trio am Samstag zu sein. Dieses brach in eine Studierendeneinrichtung in der Altstadt ein und stahl mehrere Kisten Prosecco, meldet die Polizei.

Ein Zeuge hatte die Unbekannten kurz vor 20 Uhr über mehrere Zäune steigen und in den Hinterhof laufen sehen. Der Mann soll den Dieben zugerufen haben, dass Grundstück zu verlassen. Kurz darauf hörte er ein lautes Geräusch und sah anschließend die Langfinger mit drei Kisten Perlwein davonrennen. Laut Polizei flüchteten die Täter in Richtung Kornmarkt.

Die drei Männer werden wie folgt beschrieben: Sie seien etwa 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Ein Täter trug ein blaues Poloshirt und blaue Jeans. Ein weiterer Täter trug eine kurze rote Hose und hatte einen Kinnbart. Der dritte Täter konnte nicht näher beschrieben werden.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06221/991700 melden können.