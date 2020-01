Heidelberg. (ots/make) In der Kurfürsten-Anlage hat es am Montagnachmittag bei einem Unfall zwischen einem VW und einer Straßenbahn gescheppert. Ein 24-Jähriger war gegen 14.40 Uhr mit seinem VW in der Lessingstraße in Richtung Mittermaier Straße unterwegs und missachtete an der Einmündung zur Kurfürsten-Anlage eine rote Ampel.

Im Kreuzungsbereich kollidierte der Wagen des Mannes mit einer vorfahrtsberechtigten Straßenbahn. Die Polizei beziffert die Schäden bei Auto und Straßenbahn auf ungefähr 7000 Euro. Beide Verkehrsmittel mussten abgeschleppt werden. Zu Verletztungen kam es nicht.