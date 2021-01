Heidelberg. (pol/kaf) Ein verwirrt wirkender Mann hat am frühen Montagmorgen einen Polizisten im Polizeirevier Heidelberg-Mitte angegriffen. Wie die Beamten mitteilen, brachte ein Taxifahrer den 32-Jährigen gegen 2 Uhr morgens zum Polizeirevier. Der Mann hatte den Taxifahrer zuvor um eine Fahrt gebeten, konnte aber kein Ziel angeben. Weil der Fahrgast verwirrt wirkte, fuhr der Fahrer ihn schließlich zum Polizeirevier.

Im Laufe des Gesprächs mit den Beamten im Revier griff der 32-Jährige einem Polizisten plötzlich an die Dienstwaffe und versuchte diese aus dem Holster zu ziehen. Dies gelang ihm glücklicherweise nicht. Mehrere Beamten kamen zu Hilfe, so konnte der Mann letzlich festgenommen werden. Dagegen setze er sich jedoch heftig zur Wehr. Durch den Angriff wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Aufgrund der psychischen Verfassung des Angreifers wurde dieser in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Hintergründe des Angriffs sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.