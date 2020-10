Heidelberg. (pol/mare) Ein Schlaganfall eines 64-Jährigen hat am Montagmorgen zu einem Unfall geführt. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 7.45 Uhr kam es demnach auf der Speyerer Straße in Fahrtrichtung Heidelberg zu einem Auffahrunfall. Eine 40-jährige VW-Fahrerin musste an der Kreuzung Speyerer Straße/Rudolf-Diesel-Straße aufgrund einer roten Ampel halten. Der dahinter fahrende 64-jährige VW-Fahrer erlitt zu diesem Zeitpunkt einen Schlaganfall und fuhr infolgedessen auf die 40-Jährige auf.

Der 64-jährige Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht; die 40-jährige Frau blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro.