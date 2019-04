Heidelberg. (pol/mare) Unliebsame Gäste in der Zentralmensa im Neuenheimer Feld. Am Wochenende sind laut Polizeiangaben Unbekannte in das Gebäude eingebrochen.

Ihre Beute: rund 80 Flaschen alkoholfreie Getränke aus einem Kühlschrank. Der Wert: mehrere hundert Euro. Die Täter waren dafür in das 1. Obergeschoss gekommen. Wie, das ist noch nicht bekannt.

Auch deshalb sucht die Polizei Zeugen. Und diese können sich telefonisch melden: 06221/45690.