Heidelberg. (pol/lyd) Aus bislang unbekannten Gründen wurde einem 27-jährigen Mann am Sonntagmorgen kurz nach 4 Uhr auf dem Universitätsplatz von einem Unbekannten mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und am Boden liegend mehrfach eingetreten. Der 27-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf, im Schulter- sowie im Brust und Bauchbereich. Er wurde vor Ort ärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert.

Zwei 26-jährige Freunde des Opfers, die zu Hilfe kommen wollten, wurden von fünf Begleitern des Täters daran gehindert. Die Begleiter konnten keine Täterbeschreibung oder eine Beschreibung seiner Begleiter abgeben. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte. Zeugen werden gebeten sich unter Telefonnummer 06221/991700 zu melden.