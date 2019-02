Heidelberg. (pol/sdm) Bislang unbekannte Täter sind in die Postfiliale in der Heidelberger Hebelstraße eingebrochen und öffneten bis zu 100 Pakete. Die Polizei vermutet, dass sich der Einbruch zwischen Samstagmittag, 13 Uhr, und Sonntag, 17.40 Uhr, ereignete. An dem Tresor im Personalaufenthaltsraum machten sich die Täter ebenfalls zu schaffen, konnten ihn aber nicht öffnen.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht nach Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06221/99-1700 melden.