Heidelberg. (pol/mare) Am Sonntagnachmittag wurde in einen Lebensmittelmarkt in der Rheinstraße in der Südstadt eingebrochen. Das berichtet deie Polizei.

Der Einbruchsalarm brachte gegen 16 Uhr zunächst die Sicherheitsfirma, anschließend die Polizei auf den Plan. Mit mehreren Streifenwagenbesatzungen wurde das Gebäude unverzüglich umstellt. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten fest, dass eine Tür zum Lager zunächst aufgebrochen wurde. Weiter konnten der oder die Täter allerdings nicht vordringen und suchten daraufhin offenbar das Weite. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruch am helllichten und oder verdächtige Wahrnehmungen hierzu gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/3418-0, in Verbindung zu setzen.