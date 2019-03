Heidelberg. (pol/rl) Ein in einer Eventlocation im Zollhofgarten begonnener Streit zwischen zwei Personengruppen wurde der Polizei in der Nacht zum Montag gemeldet. Die Gruppen waren bereits im Bereich der Garderobe der Lokalität in Streit geraten, bevor sich das Geschehen ab etwa 0.20 Uhr nach draußen verlagerte.

Hier seien zwei 17 und 18 Jahre alte Männer von ihren Verfolgern mit Flaschen ins Gesicht geschlagen worden, sodass sie erhebliche Kopfverletzungen erlitten. Zwei 16 und 17 Jahre alte Begleiter seien ebenfalls geboxt und auf dem Boden liegend getreten worden. Bei den Angreifern handle es sich um eine Gruppe von 8 bis 10 Personen.

Der Angreifer mit Flasche soll 16 bis 17 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlank und vermutlich afrikanischer Herkunft gewesen sein. Er hatte kurze dunkle lockige Haare und trug einen grünen Windbreaker. Ein zweiter Angreifer soll etwa 13 Jahre alt, 1,65 Meter groß und sehr schlank gewesen sein. Er hatte kurze braune Haare, ist vermutlich Deutscher und trig eine weiß-schwarze Trainingsjacke.

Da bislang noch unklar ist, was sich wie zugetragen hat, werden eventuelle Zeugen, die auf das Geschehen aufmerksam wurden, gebeten, das wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelnde Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 06221/99-1700 anzurufen.