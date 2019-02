Heidelberg. (pol/sdm) Beim Einsteigen in den Bus der Linie 34 am Heidelberger Bismarckplatz wurde eine 68-Jährige ihre Geldbörse bestohlen. Die Polizei berichtet, dass die Dame am Donnerstagnachmittag gegen 14.16 Uhr in den Bus einsteigen wollte und am Eingang von einem Mann blockiert wurde. Während des "Personenstaus" bemerkte sie, dass ihre Tasche ruckartig nach hinten gezogen wurde. Dabei nahm sie auch eine drei- bis vier-köpfige Personengruppe wahr.

Beim Aussteigen kurz vor 15 Uhr bemerkte sie das Fehlen ihres Geldbeutels und führte dies auf die Situation am Bismarckplatz zurück. In ihrer Börse befanden sich rund 150 Euro Bargeld, verschiedene Ausweisdokumente und auch Bankkarten.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er soll etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und korpulent gewesen sein. Der Mann soll dunkle Haare und einen dunklen Teint haben. Er trug einen schwarzen, knielangen Mantel und eine schwarze Schildmütze.

Die drei- bis vier- köpfige Gruppe um den Täter wurde wie folgt beschrieben: Sie sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt, zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß und schlank gewesen sein. Auffällig war, dass sie sich lautstark in einer Sprache unterhielten, welche die Seniorin aber nicht zuordnen konnte. Sie sollen dunkle Haare und einen dunklen Teint haben. Mehr Angaben konnte die Polizei nicht machen.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht nach Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06221/99-1700 melden.