Heidelberg. (pol/van) Gleich auf sechs Wohnungen haben es unbekannte Einbrecher von Mittwoch, 2. Oktober, bis Sonntag, 6. Oktober, in der Heidelberger Südstadt abgesehen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um ein und denselben Täter handelt.

Allein in der Görresstraße wurde viermal eingebrochen. Die Beamten vermuten, dass der oder die Täter zwischen Donnerstag, 13 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, zugeschlagen hat. Jeweils eine Wohnung wurde in der Panoramastraße - hier wird die Tatzeit auf Donnerstag, 9 Uhr, bis Freitag, 19.30 Uhr, geschätzt - und in der Eichendorffstraße - zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Sonntag, 22.40 Uhr - heimgesucht.

Der oder die Täter durchsuchten Räume, Schränke und Kommoden. Der Diebstahlschaden steht noch nicht fest. Der Sachschaden dürfte sich allerdings auf mehrere Tausend Euro belaufen, da zum Teil Türen und Fenster brachial aufgebrochen wurden, berichtet die Polizei weiter.

Hinweise gehen an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, oder an das Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/3418-0.