Heidelberg. (pol/mare) Ein mutmaßlicher Drogendealer ist der Polizei ins Netz gegangen. Das teilen die Beamten sowie die Staatsanwaltschaft mit.

Der 26-jährige Heidelberger wurde am Montag verhaftet, nachdem seine Wohnung durchsucht worden war. Die Beamten fanden dabei eine Plastiktüte, in der 302 Gramm Marihuana, eine Feinwaage und ein Crusher waren. Zudem war der Mann im Besitz einer Gummigeschosswaffe und dazugehöriger Munition, die griffbereit neben dem Betäubungsmittel lag.

Der Haftrichter beim Amtsgericht Heidelberg ordnete noch am selben Tag die Untersuchungshaft gegen den 26-Jährigen an. Der Richter sah die Haftgründe der Flucht- und Verdunkelungsgefahr als gegeben. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.