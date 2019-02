Heidelberg-Schlierbach. (pol/sdm) Durch einen nicht ganz alltäglichen Trick gelang es einer Diebin in Heidelberg-Schlierbach, einen Senioren zu bestehlen. Die Polizei berichtet, dass der Mann am Montagvormittag gegen 10.50 Uhr seinen Mercedes vor einem Geschäft in der Schlierbacher Landstraße geparkt hatte. Als er aus diesem ausgestiegen war, wurde er von einer jungen Frau stürmisch begrüßt. Sie sprach ihn an und wollte ihn unmittelbar darauf küssen.

Der 86-Jährige stieß die Frau zwar von sich. Bei dem anschließenden Handgemenge gelang es ihr aber, seine Luxusuhr zu stehlen und in Richtung Neckargemünd zu flüchten.

Zwei aufmerksame Zeugen nahmen unmittelbar die Verfolgung auf. Die Täterin warf schließlich die gestohlene Uhr ihren Verfolgern entgegen, bevor sie ihre Flucht fortsetzte und entkam.

Die Zeugen hatten im Vorfeld noch beobachten können, wie die junge Frau aus einem silbernen 1er BMW mit spanischen Kennzeichen ausgestiegen war. Sie nehmen an, dass in dem Wagen ihr Komplize wartete.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernimmt die weitere Ermittlungsarbeit.