Heidelberg. (pol/mare) Eine Schlägerei, bei der Pfefferspray zum Einsatz kommt, ein Beteiligter angefahren wird und die in einer Verfolgung durch Passanten endet - das hat sich am Sonntagabend in der Kurfürstenanlage abgespielt, wie die Polizei mitteilt.

Aber der Reihe nach: Kurz nach 19 Uhr geriet ein 38-jähriger Mann mit einem 29-Jährigen und einem 37-Jährigen in Streit. Beim Wortgefecht blieb es nicht. Zunächst schubsten sich die drei herum, dann holte der 38-Jährige aber zwei Pfeffersprays aus der Tasche und sprühte diese auf den 29-Jährigen.

Dieser brachte den Angreifer daraufhin zu Boden und schlug und trat auf ihn ein. Der 38-Jährige befreite sich aber und ging erneut mit Pfefferspray auf seine Kontrahenten los. Das Duo flüchtete daraufhin und rannte über die Fahrbahn auf Höhe der Haltestelle Stadtbücherei. Dabei wurde der 29-Jährige aber von einem Auto erfasst, aber nur leicht verletzt.

Der 38-Jährige wiederum lief über die Römerstraße/Poststraße davon. Dabei wurde er aber von zwei Passanten verfolgt. Doch auch gegen sie setzte er das Pfefferspray ein, bevor er schließlich von der Polizei in der Poststraße festgenommen wurde. Die Beamten fanden bei ihm auch drei Pfeffersprays. Nachdem seine Personalien aufgenommen waren, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der 29-Jährige und der 37-Jährige wurden in einer Klinik behandelt.